Mathys Tel kommt zuletzt bei Tottenham Hotspur immer besser in Fahrt. Das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag könnte auch für die Zukunft der Bayern-Leihgabe entscheidend werden. Von Christian Stüwe Es war kein besonderes Tor, das Mathys Tel am Sonntag erzielte. Der Stürmer schob den Ball aus etwa sechs Metern nach einer Flanke von der rechten Seite über die Linie, es war der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer für Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers. Am Ende verloren die Spurs mit 2:4, es war ein weiterer Tiefpunkt in einer bislang völlig enttäuschenden Saison. Die Mannschaft des umstrittenen Trainers Ange Postecoglou belegt in der Tabelle der Premier League den 15. Tabellenplatz, nach unten und nach oben geht so gut wie nichts mehr. Die einzige Chance, die Spielzeit noch zu retten und sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren, ist der Gewinn der Europa League. Das Viertelfinal-Rückspiel bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird deshalb zum Schicksalsspiel für die Spurs. Sollten die Engländer nach dem 1:1 im Hinspiel ausscheiden, wäre Postecoglou seinen Job wohl los. Und die starbesetzte und teure Mannschaft bei den Fans endgültig unten durch.

Mathys Tel wird zum Hoffnungsträger bei Tottenham Hotspur Zum Hoffnungsträger der Anhänger vor der Partie in Frankfurt wird nun ausgerechnet Tel, dessen Leihe vom FC Bayern bislang nicht sonderlich erfolgreich lief und kritisch beäugt wurde. Auf sieben Einsätze in der Premier League brachte es der junge Franzose, meistens wurde er ein- oder ausgewechselt. Zuletzt zeigte die Formkurve aber stark nach oben, in Wolverhampton spielte Tel 90 Minuten und traf im zweiten Liga-Spiel in Serie. "Wir müssen aus der Situation lernen und zeigen, wer wir sind. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert sein", schwang sich Tel nach dem Spiel in den englischen West Midlands zum Wortführer auf: "Wir haben am Donnerstag ein großes Spiel, dafür müssen wir bereit sein." In solchen Momenten könnte man fast vergessen, dass Tel am 27. April erst seinen 20. Geburtstag feiert. So lange ist der Stürmer schon dabei, so erwachsen wirkt er.

Mathys Tel ist der jüngste Torschütze in der Geschichte des FC Bayern Hasan Salihamidzic, der damalige Sportvorstand des FC Bayern, sprach von "einem der größten Talente Europas", als Tel im Sommer 2022 unter Vertrag genommen wurde. Und es dauerte nicht lang, bis der französische Junioren-Nationalspieler tatsächlich für Aufsehen sorgte. Sein Treffer am 31. August 2022 im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln machte ihn im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen zum jüngsten Pflichtspieltorschützen in der langen und ruhmreichen Geschichte des FC Bayern. Nicht nur deswegen hatte Tel schnell bei den Fans einen Stein im Brett. Er identifizierte sich komplett mit dem Verein, er lebte das "Mia san Mia". An freien Tagen schaute er auch mal im Stadion auf dem Campus bei den Frauen des FC Bayern vorbei.

Der Kronprinz landet auf dem Abstellgleis Unter Thomas Tuchel nahm er die Rolle des Kronprinzen hinter Harry Kane ein, er erzielte in 69 Pflichtspieleinsätzen in seinen ersten beiden Saisons 15 Tore. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany geriet der 19-Jährige dann aber mehr und mehr aufs Abstellgleis, nach einer enttäuschenden Hinrunde wurde er an die Spurs verliehen. Dort wurde Tel zunächst kritisch gesehen, so langsam scheint er aber in London anzukommen und sich in seiner neuen Mannschaft zurechtzufinden. "Mathys ist wichtig für uns. Als er zu uns kam, haben die Leute vergessen, dass er bei Bayern kaum gespielt hatte. Wir haben mit ihm im Training viel gearbeitet, er ist jetzt körperlich in einer viel besseren Verfassung und versteht unser Spiel viel besser. Ich halte ihn nach wie vor für ein großes Talent und bin froh, dass er bei uns ist", sagte Trainer Postecoglou kürzlich.

