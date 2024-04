Anzeige

Die Viertelfinal-Paarungen der Europa League stehen fest, mit dabei ist noch Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Runde der letzten Acht wie Übertragung und Termine.

Die Europa-League-Saison 2022/23 gehört längst der Vergangenheit an. Wieder mal war es der FC Sevilla, der den Titel nach Andalusien holen konnte.

Zum insgesamt siebten Mal sicherte sich der spanische Vertreter den zweitwichtigsten UEFA-Pokalwettbewerb, in einem dramatischen Finale schlug man die AS Rom im Elfmeterschießen und sorgte für Jubelstürme unter den mitgereisten Fans in Budapest.

In der Saison 2023/24 steht mittlerweile das Viertelfinale bevor. Aus deutscher Sicht erfreulich: Mit Bayer Leverkusen ist noch ein Bundesliga-Vertreter dabei. Die "Werkself" bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Freiburg-Bezwinger West Ham United zu tun.

Was es rund um das Viertelfinale sonst noch zu wissen gibt, wer gegen wen spielt, wann die Partien stattfinden und wer überträgt, erfahrt ihr nachfolgend.

Um keine Neuigkeiten zu verpassen, checkt unsere Newsseite zur Europa League ab!