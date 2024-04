Bayer Leverkusen reagiert meisterlich! Ein Kommentar zum bisher schwersten Saisonspiel

Anzeige

Bayer Leverkusen holt bei West Ham United ein 1:1 und zieht damit ins Halbfinale der Europa League ein. Die Werkself zeigt dabei Moral - und meisterliche Qualitäten im vielleicht schwersten Spiel der bisherigen Saison. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Lang ist es her, dass man Bayer Leverkusen so menschlich, so angreifbar erlebt hat wie in der Anfangsphase des wichtigen Rückspiels in der Europa League bei West Ham United. Ballverluste über Ballverluste, kaum Befreiung vom Druck, den das Heimteam entfachte.

Dass es nach 30 Minuten nur 0:1 stand, war die beste Nachricht für die Werkself, die kaum zu erkennen war. Noch am vergangenen Wochenende sicherte sich Leverkusen die erste deutsche Meisterschaft der Klubgeschichte, im Hinspiel wurde West Ham hergespielt, das 2:0 war fast noch zu wenig.

Doch wie überraschend war dieser schläfrige Auftritt wirklich? Dass Leverkusen gegen West Ham menschelte, war vielleicht nicht absehbar, aber zumindest zu erahnen. Die Konstellation machte dieses Rückspiel für das Team von Xabi Alonso extrem kompliziert.

Den Spielern war am Wochenende anzumerken, welch riesige Spannung von ihnen abfiel. Endlich Meister. Endlich nicht mehr darüber reden, dass man von Spiel zu Spiel schaue. Endlich nicht mehr Vizekusen. Das nimmt Druck, es kann aber auch dazu führen, dass wichtige Prozentpunkte fehlen, die auf diesem Niveau normalerweise bestraft werden.