Anzeige
Europa League

Europa League mit SC Freiburg heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Informationen

  • Aktualisiert: 02.10.2025
  • 15:48 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Europa League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer folgt auf die Tottenham Hotspur? Nachdem die Champions League bereits ihren  1. Spieltag hinter sich gebracht hat, ist auch nun auch die Europa League in die neue Spielzeit gestartet.

Auch die Europa League geht mit 36 Mannschaften an den Start. Nach der Ligaphase, in der die Teams auf jeweils acht Vereine treffen und jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele absolvieren, qualifizieren sich die besten acht Vereine direkt für das Achtelfinale.

Die Plätze neun bis 24 kämpfen anschließend in den Playoffs um die restlichen Plätze. Aus Deutschland nehmen mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg zwei Teams teil.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Europa League zusammengefasst

Anzeige
Anzeige

Europa League live im Free-TV: Wer überträgt?

Die Europa League wird 2025/26 von RTL im Free-TV übertragen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, die auf RTL oder Nitro im Free-TV gezeigt wird.

Anzeige
Anzeige

Europa League live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Im Livestream auf RTL+ werden an jedem Spieltag zehn ausgewählte Top-Spiele aus Europa und Conference League gezeigt. Diese können entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel verfolgt werden.

Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Europa League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 24. und 25. September 2025
  • 2. Spieltag: 02. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 23. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 6. November 2025
  • 5. Spieltag: 27. November 2025
  • 6. Spieltag: 11. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 22. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 29. Januar 2026
  • Play-offs der K.o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
  • Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
  • Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
  • Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
  • Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa-League-Ligaphase: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Anzeige

Europa League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: Aston Villa, Nottingham Forest
  • Deutschland: VfB Stuttgart, SC Freiburg
  • Frankreich: OSC Lille, Olympique Lyon, OGC Nizza
  • Spanien: Betis Sevilla, Celta Vigo
  • Niederlande: Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles Deventer
  • Italien: AS Rom, FC Bologna
  • Portugal: FC Porto, Sporting Braga
  • Österreich: RB Salzburg, Sturm Graz
  • Schweiz: Young Boys Bern, FC Basel
  • Schottland: Celtic, Glasgow Rangers
  • Griechenland: PAOK Saloniki, Panathinaikos Athen
  • Belgien: KRC Genk
  • Tschechien: Viktoria Pilsen
  • Israel: Macabbi Tel Aviv
  • Türkei: Fenerbahce
  • Ungarn: Ferencvaros Budapest
  • Norwegen: Brann Bergen
  • Dänemark: FC Midtjylland
  • Kroatien: Dinamo Zagreb
  • Bulgarien: Ludogorez Rasgrad
  • Schweden: Malmö FF
  • Rumänien: FCSB Bukarest
  • Serbien: Roter Stern Belgrad
Anzeige

Europa League live: Wie viel Geld ist im Spiel?

Insgesamt schüttet die UEFA in der Europa League 565 Millionen Euro aus. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg haben beispielsweise bereits ca. 4,3 Millionen Euro sicher (Antrittsprämie). Pro Punkt in der Ligaphase kommen 150.000 Euro dazu. Dem Sieger des Wettbewerbs winken rund 21,45 Millionen Euro.

Mehr News und Videos
Real madrid c.f. - al hilal-copa do mundo de clubes da fifa. (spo) real madrid c.f. - al hilal-fifa club world cup. June 18, 2025, miami, florida, usa: alonso xabi, coach of real during soccer matc...
News

Alonso unter Druck: Wieder Zoff mit einem Real-Star?

  • 02.10.2025
  • 16:19 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 02.10.2025
  • 15:50 Uhr
imago images 1067091632
News

Zweifel bei Barca: Muss ein Offensiv-Star gehen?

  • 02.10.2025
  • 15:19 Uhr
Fußballer als Basketball-Fan: Sandro Wagner
News

Gegen die Krise: Wagner kündigt Veränderungen an

  • 02.10.2025
  • 15:18 Uhr
GER, 1. FBL, SV Werder Bremen vs SC Freiburg 20.09.2025, Weserstadion, Bremen, GER, 1. FBL, SV Werder Bremen vs SC Freiburg im Bild Mio Backhaus (Werder Bremen 30); *** GER, 1 FBL, SV Werder Bremen...
News

Japan buhlt um U21-Star: Verliert Deutschland ein Juwel?

  • 02.10.2025
  • 15:17 Uhr
Heidenheim-Trainer Frank Schmidt im Spiel gegen Dortmund
News

Schmidt: Heidenheim kann im Derby "was holen"

  • 02.10.2025
  • 15:08 Uhr
Gjasula war nur schwer zu bremsen
News

Nach Platzverweis und Schiedsrichterkritik: Sperre für Gjasula

  • 02.10.2025
  • 15:05 Uhr
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Kommentar: Nagelsmann setzt gefährliche Signale

  • 02.10.2025
  • 15:02 Uhr
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
News

Borussia Dortmund vs. RB Lepizig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 02.10.2025
  • 15:00 Uhr
Stuttgart , Bundesliga Fußball 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, v.l. Atakan Karazor und Torschütze Josha Vagnoman (VfB) jubeln über das Tor zum 1:2 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen Fußball Liga is...
News

FC Basel vs. VfB Stuttgart heute live: VfB-Fans planen "Basel-Eroberung"

  • 02.10.2025
  • 14:50 Uhr