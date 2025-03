Europa League: Rot gegen Mats Hummels! AS Rom scheitert im Achtelfinale

Bitterer Abend für Mats Hummels! Der Deutsche fliegt im Achtelfinale der Europa League vom Feld, im Anschluss scheidet sein Team aus.

Gebrauchter Abend für Mats Hummels: Mit einer frühen Roten Karte hat der deutsche Innenverteidiger das Achtelfinal-Aus der AS Rom in der Europa League eingeleitet. Die Roma spielte nach Hummels' Notbremse in der elften Minute lange in Unterzahl und verlor bei Athletic Bilbao mit 1:3 (0:1), das Hinspiel im heimischen Stadio Olimpico hatten die Italiener mit 2:1 gewonnen.

Der spanische Europameister Nico Williams (45.+3, 82.) und Yuri Berchiche (68.) sorgten für den Sieg der Basken, die weiter vom Finale im eigenen Stadion am 24. Mai träumen dürfen und im Viertelfinale nun auf Fenerbahçe Istanbul oder die Glasgow Rangers treffen. Leandro Paredes (90.+3) erzielte per Foulelfmeter den Treffer für die Roma. Für Hummels setzte es dagegen einen neuen Tiefpunkt seines Italien-Kapitels.

Auf Höhe der Mittellinie leistete sich der 36-Jährige einen schlimmen Fehlpass, traf mit seiner Grätsche zwar anschließend auch den Ball, aber vor allem Athletic-Stürmer Maroan Sannadi. Schiedsrichter Clément Turpin entschied sofort auf Notbremse, auch der VAR hatte keine Einwände. Hummels konnte es nicht fassen und fluchte. Mit Trainer Claudio Ranieri gab es einen kurzen Handschlag, dann verschwand er in den Katakomben.

Für Hummels, der im Hinspiel noch 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, sich aber zuletzt wieder in die erste Elf von Ranieri gespielt hatte, war es der erste Platzverweis im Trikot der Roma. Letztmals war er im Dezember 2023 als Spieler von Borussia Dortmund vom Platz geflogen - ebenfalls wegen einer Notbremse. Ob der Weltmeister von 2014 seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Rom verlängert, ist offen.