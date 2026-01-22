Der siebte von acht Spieltagen in der Europa-League-Ligaphase liegt hinter uns. Während der SC Freiburg mit dem Sieg gegen Tel Aviv einen Top-8-Platz fast sicher hat, musste der VfB einen herben Dämpfer hinnehmen. von Dominik Hager Es ist bislang die Europa-League-Saison des SC Freiburg. Die Breisgauer konnten ein kniffliges Heimspiel gegen Tel Aviv mit 1:0 gewinnen und befinden sich auf dem dritten Platz. Nicht ganz so gut steht der VfB Stuttgart da. Die Schwaben ließen beim AS Rom zahlreiche Chancen ungenutzt und verloren in der italienischen Hauptstadt mit 0:2. Europa League: Die Tabelle Folgerichtig ist auch die Ausgangslage vor dem finalen Spieltag der Ligaphase (29. Januar, ab 21 Uhr) nicht mehr so gut. Wir werfen einen Blick auf die Situation beider Bundesliga-Klubs und sehen uns mögliche Szenarien an.

SC Freiburg Tabellenplatz: 3

Punkte: 17 (+7 Tore)

Letzter Gegner: OSC Lille (A) Der SC Freiburg spielt eine herausragende Europa-League-Saison, was sich auch in der Tabelle bemerkbar macht. Aktuell sind die Breisgauer auf dem dritten Platz und können sich fast sicher sein, die Playoffs umgehen zu können. Späte Erlösung: Freiburg schlägt Außenseiter Tel Aviv

Champions-League-Szenarien: Die Ausgangslage von FC Bayern, BVB und Co. Bundesliga-Klubs im Fokus Sollte Freiburg in Lille mindestens einen Punkt holen, ist das Achtelfinale fix. Es gibt allerdings sechs Teams, die den SC Freiburg im Falle einer Niederlage noch überholen könnten. Dabei handelt es sich um Midtjylland (16 Punkte), Braga (16), Roma (15), Ferencvaros (15), Real Betis (14) und Porto (14). Wir sehen uns an, welche Ergebnisse die besagten Teams liefern müssen, um Freiburg im Falle einer SC-Pleite zu überholen. Midtjylland - Zagreb (Midtjylland reicht ein Remis) GA Eagles - Braga (Braga reicht ein Remis) Panathinaikos - AS Rom (Rom benötigt einen Sieg) Nottingham Forest - Ferencvaros (Ferencvaros benötigt einen Sieg und muss je nach Anzahl der erzielten Tore zwei oder drei Treffer aufholen) Real Betis - Feyenoord (Real Betis benötigt einen Sieg und muss je nach Anzahl der erzielten Tore zwei oder drei Treffer aufholen) Porto - Glasgow Rangers (Porto benötigt einen Sieg und muss mindestens drei Tore aufholen) Es müsste schon sehr viel Pech zusammen kommen, damit Freiburg noch auf Platz neun durchgereicht werden würde - selbst bei einer eigenen Niederlage. Trifft eines der besagten Ereignisse nicht ein, steht Freiburg unter den Top 8. Vorsichtig darf Freiburg auch noch nach oben schielen. Lyon und Aston Villa haben nur einen Punkt Vorsprung. In Sachen Tordifferenz steht Lyon bei +11 und Aston Villa wie Freiburg bei +7. Die verbliebenen Spiele: Aston Villa - RB Salzburg Lyon - PAOK Thessaloniki Verlieren beide Teams, könnte Freiburg mit einem Remis auf Platz eins springen, müsste dabei aber vier Tore auf Lyon aufholen. Zudem könnte man von Midtjylland, Braga, Rom und Ferencvaros überholt werden. Folgerichtig ist klar: Will Freiburg noch weiter klettern, muss man selbst gewinnen und darauf hoffen, dass Lyon und Aston Villa nicht gewinnen.

