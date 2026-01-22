Europa League
Europa-League-Szenarien: SC Freiburg auf Kurs, VfB Stuttgart muss zittern - so ist die Ausgangslage
- Veröffentlicht: 23.01.2026
- 00:02 Uhr
- Dominik Hager
Der siebte von acht Spieltagen in der Europa-League-Ligaphase liegt hinter uns. Während der SC Freiburg mit dem Sieg gegen Tel Aviv einen Top-8-Platz fast sicher hat, musste der VfB einen herben Dämpfer hinnehmen.
von Dominik Hager
Es ist bislang die Europa-League-Saison des SC Freiburg. Die Breisgauer konnten ein kniffliges Heimspiel gegen Tel Aviv mit 1:0 gewinnen und befinden sich auf dem dritten Platz.
Nicht ganz so gut steht der VfB Stuttgart da. Die Schwaben ließen beim AS Rom zahlreiche Chancen ungenutzt und verloren in der italienischen Hauptstadt mit 0:2.
Folgerichtig ist auch die Ausgangslage vor dem finalen Spieltag der Ligaphase (29. Januar, ab 21 Uhr) nicht mehr so gut. Wir werfen einen Blick auf die Situation beider Bundesliga-Klubs und sehen uns mögliche Szenarien an.
SC Freiburg
Tabellenplatz: 3
Punkte: 17 (+7 Tore)
Letzter Gegner: OSC Lille (A)
Der SC Freiburg spielt eine herausragende Europa-League-Saison, was sich auch in der Tabelle bemerkbar macht. Aktuell sind die Breisgauer auf dem dritten Platz und können sich fast sicher sein, die Playoffs umgehen zu können.
Sollte Freiburg in Lille mindestens einen Punkt holen, ist das Achtelfinale fix.
Es gibt allerdings sechs Teams, die den SC Freiburg im Falle einer Niederlage noch überholen könnten. Dabei handelt es sich um Midtjylland (16 Punkte), Braga (16), Roma (15), Ferencvaros (15), Real Betis (14) und Porto (14).
Wir sehen uns an, welche Ergebnisse die besagten Teams liefern müssen, um Freiburg im Falle einer SC-Pleite zu überholen.
Midtjylland - Zagreb (Midtjylland reicht ein Remis)
GA Eagles - Braga (Braga reicht ein Remis)
Panathinaikos - AS Rom (Rom benötigt einen Sieg)
Nottingham Forest - Ferencvaros (Ferencvaros benötigt einen Sieg und muss je nach Anzahl der erzielten Tore zwei oder drei Treffer aufholen)
Real Betis - Feyenoord (Real Betis benötigt einen Sieg und muss je nach Anzahl der erzielten Tore zwei oder drei Treffer aufholen)
Porto - Glasgow Rangers (Porto benötigt einen Sieg und muss mindestens drei Tore aufholen)
Es müsste schon sehr viel Pech zusammen kommen, damit Freiburg noch auf Platz neun durchgereicht werden würde - selbst bei einer eigenen Niederlage. Trifft eines der besagten Ereignisse nicht ein, steht Freiburg unter den Top 8.
Vorsichtig darf Freiburg auch noch nach oben schielen. Lyon und Aston Villa haben nur einen Punkt Vorsprung. In Sachen Tordifferenz steht Lyon bei +11 und Aston Villa wie Freiburg bei +7.
Die verbliebenen Spiele:
Aston Villa - RB Salzburg
Lyon - PAOK Thessaloniki
Verlieren beide Teams, könnte Freiburg mit einem Remis auf Platz eins springen, müsste dabei aber vier Tore auf Lyon aufholen. Zudem könnte man von Midtjylland, Braga, Rom und Ferencvaros überholt werden.
Folgerichtig ist klar: Will Freiburg noch weiter klettern, muss man selbst gewinnen und darauf hoffen, dass Lyon und Aston Villa nicht gewinnen.
VfB Stuttgart
Tabellenplatz: 13
Punkte: 12 (+5 Tore)
Letzter Gegner: Young Boys Bern (H)
Der VfB Stuttgart müsste Stand jetzt durch die Playoffs, kann aus diesen aber nicht mehr rausfallen. Der Blick muss folgerichtig nach oben gehen.
Der VfB Stuttgart muss fünf Plätze gutmachen, um direkt ins Achtelfinale zu kommen und hat bei einem Sieg noch die Möglichkeit, an sieben Teams vorbeizuziehen.
Dabei handelt es sich um den AS Rom (15), Ferencvaros (15), Real Betis (14), Porto (14), Genk (13), Belgrad (13) und Thessaloniki (13).
Die verbliebenen Duelle der besagten Teams:
Panathinaikos - AS Rom (Rom reicht ein Remis für die direkte Qualifikation)
Nottingham - Ferencvaros (Ferencvaros reicht ein Remis)
Real Betis - Feyenoord (Real Betis muss gewinnen)
Porto - Glasgow Rangers (Porto muss gewinnen)
Genk - Malmö (Genk muss gewinnen)
Belgrad - Celta Vigo (Belgrad muss gewinnen
Lyon - Thessaloniki (Thessaloniki muss gewinnen)
Ganz unrealistisch ist es nicht, dass der VfB noch an fünf dieser Teams vorbeizieht. Ganz klare Ergebnisse sind bei den Duellen eher nicht zu erwarten. Insbesondere beim AS Rom ist aber schon zu erwarten, dass er vor dem VfB bleibt. Ist dies der Fall darf sich für die direkte Quali nur noch ein weiteres Team vor Stuttgart behaupten.
Für den VfB wäre es definitiv wichtig, das letzte Spiel zu gewinnen, um dann ggf. zumindest noch unter die Top 10 zu rutschen. Auf diese Weise bekommt man einen vermeintlich leichteren Playoff-Gegner und kann im Achtelfinale ein Duell mit den absoluten Top-Teams aus der Ligaphase vermeiden.
Sollte Stuttgart gegen Bern verliehen, droht etwa ein Rang zwischen 17 und 20.