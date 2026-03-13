- Anzeige -
- Anzeige -
Fussball

SC Freiburg vs. KRC Genk live: Übertragung der Europa League im TV, Stream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 23:43 Uhr
  • ran.de

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Mit einer müden Vorstellung hat der SC Freiburg das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Die Breisgauer können fast schon froh sein, mit nur einem Tor Differenz ins Rückspiel zu gehen.

Dieses wird am Donnerstagabend (ab 18:45 Uhr im Liveticker) im heimischen Europa-Park-Stadion steigen. Verloren ist noch nichts, zumal die Breisgauer zu Hause deutlich besser performen als in der Fremde. Tatsächlich hat Freiburg im Kalenderjahr 2026 lediglich einen Auswärtssieg, dafür aber fünf Heimsiege eingefahren.

Genk läuft in der heimischen Liga ein wenig der Musik hinterher und belegt analog zu Freiburg in der Bundesliga nur den achten Platz. International haben sich die Belgier aber stets als unangenehmer Gegner entpuppt.

- Anzeige -
- Anzeige -

SC Freiburg vs. KRC Genk im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: SC Freiburg vs. KRC Genk
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale Rückspiel
  • Datum: 19. März 2026
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragunsort: Europa-Park-Stadion
- Anzeige -
- Anzeige -

KRC Genk vs. SC Freiburg live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Das Match läuft wohl nicht im Free-TV. Zwar hat RTL zuletzt beide deutschen Achtelfinale im Free-TV gezeigt, jedoch ist das Stand jetzt wohl im Rückspiel nicht so vorgesehen. Lediglich das Stuttgart-Spiel taucht im Programm auf.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Freiburg gastiert in Genk: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream zum Auftritt der Freiburger gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Genk empfängt den SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Genk vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

KRC Genk vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: KRC Genk vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 18:45 Uhr
  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Nicky Hayen (KRC Genk)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
20.01.2026, FC Bayern Training, Saebenerstrasse Muenchen, Fussball, im Bild: Leonard Prescott (FC Bayern II) *** 20 01 2026, FC Bayern Training, Saebenerstrasse Munich, Soccer, Sports, in the pictu...
News

Bayern-Juwel Prescott: 16-Jähriger im Tor?

  • 15.03.2026
  • 23:56 Uhr
March 15, 2026, Barcelona, Barcelona, Spain: Joan Laporta, presidential candidate, cast his vote during the election day for the presidency of FC Barcelona, Barca at Spotify Camp Nou on March 15, 2...
News

Entscheidung gefallen! Laporta bleibt Barca-Präsident

  • 15.03.2026
  • 23:52 Uhr
Zweikampf zwischen Viktor Gyokeres (Arsenal London) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) GER, Bayer Leverkusen gegen Arsenal London, Fussball, Champions League, Achtelfinale, Spielzeit 2025 2026, ...
News

FC Arsenal vs. Leverkusen live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und Ticker?

  • 15.03.2026
  • 23:41 Uhr
Kann sich auf sein Team verlassen: Thomas Müller
News

Müller spät eingewechselt: Vancouver fertigt Minnesota ab

  • 15.03.2026
  • 23:35 Uhr
Givairo Read, Feyenoord RotterdamUpdate
News

FC Bayern unter Druck: Top-Klub macht Jagd auf Wunschspieler

  • 15.03.2026
  • 23:23 Uhr
Gräfe war bis 2021 Bundesliga-Schiedsrichter
News

Ex-Schiri Gräfe: Die Bayern hatten noch Glück

  • 15.03.2026
  • 23:15 Uhr
imago images 1074294783
News

Auch Ulreich verletzt! Keeper-Debakel bei Bayern

  • 15.03.2026
  • 23:14 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 15.03.2026
  • 22:47 Uhr
Lazios Gustav Isaksen beim Abschluss
News

Joker Füllkrug erneut torlos: Nach Inter patzt auch Milan

  • 15.03.2026
  • 22:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 15.03.2026
  • 22:42 Uhr