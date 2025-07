Die deutschen Frauen halten das EM-Halbfinale gegen Spanien lange offen – doch zwei Fehler besiegeln die Niederlage. ran zeigt die Noten und Einzelkritik zum Halbfinale gegen Spanien. Die deutschen Frauen machen den Weltmeisterinnen aus Spanien im Halbfinale der Frauen-EM erneut über Leidenschaft und Kampf das Leben schwer. Einmal mehr war Torhüterin Ann-Katrin Berger der Fels in der Brandung – bis zu einer verhängnisvollen Szene in der Verlängerung. Frauen-EM: Das Finale am Sonntag ab 18:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn ran zeigt die Noten und Einzelkritik der DFB-Frauen gegen favorisierte Spanierinnen.

Ann-Katrin Berger Vor den Augen ihres Opas auf der Tribüne beginnt der Abend als erneute Gala-Vorstellung von Berger. Doch am Ende ist sie am entscheidenden Gegentor maßgeblich beteiligt. Aber von vorn: Sie bereitet mit einem tollen langen Ball die erste Riesen-Chance des Spiels durch Bühl vor. In der 21. Minute erstmals auf der Linie gefordert, als sie einen Schuss stark noch über die Latte lenkt. Auch in der Schlussphase der ersten Hälfte gleich dreimal bei spanischen Großchancen auf dem Posten und einmal mit Pfostenglück. In der 52. Minute muss sie in einer Eins-gegen-Eins-Situation Kopf und Kragen riskieren, um den Ball zu parieren. Auch bei spanischen Flanken immer sicher zur Stelle. Einmal mehr ist sie der Fels in der Brandung für das Wück-Team – zumindest bis zur Verlängerung. Dann spekuliert sie auf einen Pass, als Aitana Bonmatí an der Auslinie am Ball ist. Die Spanierin nimmt die Einladung an und knallt den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Eine bittere Szene für die sonst so starke Berger. ran-Note: 3

Carlotta Wamser Kehrt nach abgesessener Rotsperre hinten rechts in die Viererkette zurück. Und das mit Bravour: Auf ihrer Seite ist an Wamser in ihrem sechsten Länderspiel für die eigentlich technisch starken Spanierinnen im Dribbling immer wieder Endstation. Als die Spanierinnen kurz vor der Pause den Druck erhöhen, unterläuft aber auch ihr ein Ballverlust im Spielaufbau, der zu einer Chance für die Weltmeisterinnen führt. Hat in der 3. Minute der Nachspielzeit die Riesenchance per Abstauber, aber ihren strammen Schuss pariert Cata Coll noch stark. ran-Note: 2

Sophia Kleinherne Rückt für die rotgesperrte Kathrin Hendrich in die Innenverteidigung und hält das Zentrum gemeinsam mit Knaak gut dicht – zumindest über 40 Minuten, dann brennt es zweimal lichterloh, als sie bei einem langen Ball zu weit weg ist. In der 58. Minute wird sie sich im letzten Moment noch in einen Schuss von Aitana. Als die Spanierinnen in der zweiten Hälfte Paralluelo als Sturmspitze bringen, ist Kleinherne in einigen Szenen einen Tick zu weit weg – hat dort Glück, dass die Spanierin mehrfach knapp am Ball vorbeischrammt. In der Verlängerung gibt sie bei einer Grätsche in höchster Not alles, um eine spanische Chance zu verhindern, verletzt sich dabei aber und muss ausgewechselt werden. Ein bitteres Ende! ran-Note: 2

Rebecca Knaak Hält die Mitte in der Innenverteidigung dicht. In der 24. Minute fängt sie einen brandgefährlichen langen Ball im letzten Moment geschickt ab. Kurze Zeit später sorgt sie für eine Schrecksekunde, als sie mit einer Knieverletzung liegenbleibt – kann aber weiterspielen. Kurz vor der Pause blockt sie einen Schuss der Spanierinnen aus vier Metern gerade noch zur Ecke. Auch im weiteren Spielverlauf immer zur Stelle, wenn es brennt. ran-Note: 2

Franziska Kett Auf der linken Abwehrseite bietet sie in ihrem fünften Länderspiel ein Spiel der Gegensätze: Mit einem Verstolperer legt sie in der 21. Minute die erste spanische Großchance durch Esther auf. Kurz vor der Halbzeitpause läuft sie bei zwei spanischen Angriffen über ihre Seite nur hinterher und lässt sich in einer weiteren Szene zu leicht ausspielen. In der zweiten Hälfte wie verwandelt und deutlich stabiler mit energischerer Zweikampfführung. ran-Note: 3

Janina Minge Rückt aus dem defensiven Mittelfeld immer wieder hinten in die Viererkette ein, wenn es brennt. Ist entsprechend fast durchgehend mit Abwehraufgaben gebunden, die sie unaufgeregt und solide erledigt. Die defensive Dauerbeanspruchung lässt dafür nach vorne kaum Akzente zu. ran-Note: 3

Elisa Senß Ist in der Mittelfeldzentrale fast durchgehend defensiv gebunden. Trägt ihren Teil dazu bei, dass bei spanischem Ballbesitz die Mitte meist dicht ist. Nach vorne selten sichtbar, holt in der Schlussphase aber einen Freistoß aus einer gefährlichen Situation heraus und ist nach deutschen Standards immer wieder zur Stelle, wenn es um die zweiten Bälle geht. ran-Note: 3

Sara Däbritz Erhält von Bundestrainer Christian Wück den Vorzug vor Sydney Lohmann und rückt wegen der Gelbsperre von Sjoeke Nüsken erstmals im Turnier in die DFB-Startelf. Sie soll Ruhe und Passsicherheit ins deutsche Spiel bringen, was ihr zunächst auch gut gelingt. Bereitet eine Möglichkeit mit einem guten Querpass vor, den Hoffmann jedoch verfehlt. Mit zunehmender Spieldauer gelingt es auch ihr kaum noch, das deutsche Umschaltspiel in Gang zu bringen. Wird in der 64. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4

Jule Brand Rechts offensiv mit weniger Akzenten als Bühl auf der linken Seite. Aber sie bereitet mit einem schönen Dribbling und guten Steckpass auf Däbritz in der 28. Minute eine Chance klug ein. Aber auch sie ist im Spielverlauf zunehmend damit beschäftigt, hinten die Räume eng zu halten. Entsprechend seltener werden ihre offensiven Ausflüge.Hat mit der letzten Aktion in der Verlängerung noch einmal die Chance auf eine vielversprechende Hereingabe, ihre Flanke trudelt aber harmlos ins Aus. ran-Note: 4

Klara Bühl Hat in der achten Minute die riesige Chance im Eins-gegen-Eins, legt den Ball mit ihrem schwächeren linken Fuß aber knapp rechts am Tor vorbei. Auch sonst mit guten Läufen von links in die Spitze anspielbar, läuft sich dann aber mit dem Ball in drei aussichtsreichen Umschaltsituationen in der ersten Hälfte fest. In der 63. Minute hat sie auch den zweiten deutschen Torabschluss, scheitert aber nach einem geschickten Haken mit ihrem Flachschuss an Torhüterin Cata Coll. In der 84. Minute hat sie die deutsche Führung erneut auf dem Fuß, ihr Freistoß aus 20 Metern zischt aber haarscharf am Tor vorbei. In der Nachspielzeit noch einmal mit einem gefährlich abgefälschten Schuss, den die spanische Keeperin noch von der Linie kratzt. Wenn bei Deutschland offensiv was geht, dann über Bühl. ran-Note: 2

Giovanna Hoffmann Darf in der Spitze wieder statt Lea Schüller von Beginn an ran und ist wie schon gegen Frankreich die Zielspielerin für die weiten Bälle, um auf die nachrückenden Teamkolleginnen abzulegen. Allerdings gelingt das diesmal nicht wirklich. Nach gut einer halben Stunde hat sie ihre erste Chance, schlägt aber bei einer Däbritz-Hereingabe ein Luftloch. Die Stürmerin von RB Leipzig investiert viel, geht weite Wege, allerdings fast immer umsonst. In der zweiten Halbzeit ist sie im Offensivspiel des DFB-Teams dann gar kein Faktor mehr. In der 85. Minute wird sie ausgewechselt. ran-Note: 5

Linda Dallmann Kommt in der 64. Minute für Däbritz. Braucht vor allem in der Defensive noch etwas Eingewöhnungszeit, aber letztlich ohne größere Fehler. ran-Note: 3

Selina Cerci Die Hoffenheimerin kommt in der 86. Minute für Hoffmann und ist ein belebendes Element in der zuvor stockenden Offensive. Am Ende aber trotz guter Ansätze glücklos. ran-Note: 3

Sydney Lohmann Kommt in der 97. Minute nach der Verletzung von Kleinherne. Macht vor dem 0:1 eine unglückliche Figur, als sie im Ballbesitz die Kugel nicht etwa aus der Gefahrenzone drischt, sondern mit einem Fehlpass die Spanierinnen überhaupt erst zurück in den Angriff bringt. ran-Note: 4