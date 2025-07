Frauen-EM 2025: Ann-Katrin Berger nach Fehler von Opa Herbert getröstet

Nach dem Halbfinal-Aus bei der Frauen-EM nimmt Ann-Katrin Berger direkt die Schuld auf sich. Der Großvater auf der Tribüne half nicht als Glücksbringer für die Nationaltorhüterin.

Der Gedanke an ihren geliebten Opa Herbert entlockte Ann-Katrin Berger zumindest ein minimales Schmunzeln. "Ich war unfassbar froh, dass er da war", sagte die tragische Figur des EM-Halbfinales mit leiser Stimme, "er hat es sich nicht nehmen lassen, das Trikot zu tragen, was Bände spricht, wie stolz mein Opa auf mich ist." Nach ihrem entscheidenden Patzer beim 0:1 (0:0) gegen Spanien war die Umarmung mit ihrem doch früher angereisten Großvater (92) zumindest etwas Trost für die niedergeschlagene Nationaltorhüterin.

Da hatte die Elfmeterheldin des Viertelfinales, die Deutschland abermals mit einer starken Leistung überhaupt erst bis in die Verlängerung gebracht hatte, längst zerknirscht alle Schuld auf sich genommen. "Es tut mir furchtbar leid, dass ich in diesem Moment nicht wie in so vielen anderen Momenten zuvor da sein konnte", erklärte Berger, "die Mannschaft hat es furchtbar verdient, im Finale zu stehen." Ein wenig erinnerte ihr Schicksal an das von Oliver Kahn, der im WM-Endspiel 2002 nach einem überragenden Turnier ebenfalls entscheidend gepatzt hatte.