Die DFB-Frauen haben im EM-Halbfinale gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien einmal mehr einen großen Kampf abgeliefert. Doch das Spiel offenbarte auch: Für den großen Wurf muss in Zukunft ein funktionierendes Offensivkonzept her.

Von Martin Jahns

Fast hätten es die deutschen Frauen schon wieder geschafft.

Sieben Minuten fehlten dem DFB-Team gegen die favorisierten Spanierinnen noch zum Elfmeterschießen, ehe ein Geniestreich von Weltfußballerin Aitana Bonmati und ein Fehler der bis dahin überragenden Torhüterin Ann-Katrin Berger das deutsche EM-Aus besiegelten.

Dabei sah es zuvor so aus, als könne das Team von Bundestrainer Christian Wück schon wieder mit dem Rücken zur Wand den Erfolg über die Mentalität erzwingen.

Wie schon mehrfach zuvor musste Wück die Abwehrreihe umstellen, nachdem sich in der Innenverteidigung Sophia Kleinherne in der Verlängerung bei einer Rettungsaktion in höchster Not verletzte.

Und wieder war es Berger, die ihr Team wie schon gegen Frankreich mit unzähligen Glanzparaden im Spiel hielt. Auch diesmal lieferte das DFB-Team in erster Linie eine Abwehrschlacht ab. Am Ende standen 33 Prozent Ballbesitz und 15 zu 22 Torschüsse zu Buche.

Der Haken: Gegen Spanien spielte das DFB-Team nicht in Unterzahl, weshalb das Spiel einen faden Beigeschmack hinterlässt.