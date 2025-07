Noch ein Schritt bis ins EM-Finale: Der Glaube bei den DFB-Frauen ist größer denn je. Nun wartet jedoch Weltmeister Spanien. Dazu winkt prominente Unterstützung.

In ihrer Rolle als "bestia negra" fühlen sich die deutschen Fußballerinnen pudelwohl. Das denkwürdige Drama gegen Frankreich war kaum verarbeitet, die frische Energie gerade erst mobilisiert, da scheuten sich Ann-Katrin Berger und ihre Kolleginnen nicht mehr vor kernigen Kampfansagen an den Weltmeister.

Er könne versprechen, betonte Bundestrainer Christian Wück vor dem vorletzten Schritt zum großen Ziel, "dass wir den Spanierinnen einen heißen Tanz liefern werden".

Als Favorit geht die deutsche Auswahl zwar nicht in den Halbfinal-Kracher am Mittwoch (21:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in Zürich, die wahnsinnige Willensleistung in Unterzahl, die Fußball-Deutschland begeisterte, befeuerte den Glauben an den neunten EM-Titel dennoch extrem.

Und sie hinterließ mächtig Eindruck im Lager der Spanierinnen, für die das deutsche Team ohnehin eine "Schwarze Bestie" ist, also der Angstgegner.