Jetzt, in der Schweiz, mit dem Halbfinale am Mittwoch ( 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn ) gegen Angstgegner Deutschland. Wenn Spanien in Zürich seinen EURO-Fluch besiegen und erstmals ins Endspiel einziehen will, wird es auf seine beiden Weltfußballerinnen ankommen.

Putellas spielt bei EM groß auf: "Die beste Alexia ist zurück"

Putellas war 18, als ihr Vater Jaume starb, ihr Förderer. Ihm widmete sie ihren ersten Ballon d'Or, nach Toren zeigte sie zu ihm in den Himmel. Ihr Weg an die Spitze schien dennoch mühelos - bis sie sich am Vorabend der EM 2022 das Kreuzband riss.

Beim WM-Triumph spielte sie deshalb nur eine Nebenrolle, wenig später warf sie eine Meniskusverletzung erneut zurück. Ihrer Mutter sagte sie, sie müsse "den Fußball aufgeben".

Mitnichten! In der vergangenen Saison kreierte sie die meisten Chancen in den Top-5-Ligen und wurde zur besten Spielerin der spanischen Liga F gewählt. Bei der EM hat sie in vier Spielen drei Tore erzielt und vier vorbereitet. "Die beste Alexia ist zurück - und vielleicht noch besser", schrieb das Blatt "AS".

Putellas (31) begeistert selbst Barca-Legende Xavi mit ihrem Passspiel und ihrer Technik ("Die Beste"), sie nennt sich "süchtig nach Siegen" und ist doch stets bescheiden. Einer Doku über sich ("Alexia: Labor Omnia Vincit") stimmte sie nur zu, als sie recherchiert hatte, dass es über Sportlerinnen kaum Filme gibt. Gesehen hat sie das Ergebnis nie: "Ich weiß, wer ich bin."