In ihrer Rolle als "bestia negra" fühlen sich die deutschen Fußballerinnen pudelwohl. Das denkwürdige Drama gegen Frankreich war kaum verarbeitet, die frische Energie gerade erst mobilisiert, da scheuten sich Ann-Katrin Berger und ihre Kolleginnen nicht mehr vor kernigen Kampfansagen an den Weltmeister.

Als Favorit geht die deutsche Auswahl zwar nicht in den Halbfinal-Kracher am Mittwoch (21:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in Zürich, die wahnsinnige Willensleistung in Unterzahl, die Fußball-Deutschland begeisterte, befeuerte den Glauben an den neunten EM-Titel dennoch extrem.