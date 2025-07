Die Frauen-EM steht vor dem Finale. So verfolgt ihr das Endspiel live im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker.

Die UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz ist jetzt schon ein Erfolg. Die Stadien sind gut besucht, in Deutschland ziehen vor allem die DFB-Frauen Millionen vor die TV-Geräte. Aktuell steht noch das Halbfinale an - wir blicken aber schonmal auf das Grande Finale.