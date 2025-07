Mit der Frauen-EM 2025 steht das nächste große Fußball-Turnier an. ran zeigt euch, wer alles dabei, wann es losgeht und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt. Die Frauen-EM 2025 läuft und verspricht schon jetzt ein Turnier der Superlative zu werden. Gastgeber ist die Schweiz, die vom 2. bis 27. Juli 2025 die besten 16 Nationalteams Europas empfängt. Die Frauen-EM 2025 im kostenlosen Livestream

Tolle Geste! DFB-Team würdigt verletzte Gwinn

Frauen-EM 2025 - Schiedsrichter-Experte Urs Meier äußert sich zu Deutschlands Siegtor gegen Dänemark Auch das DFB-Team ist mit von der Partie und strebt den neunten Europameister-Titel der Verbandsgeschichte an. Zuletzt präsentierte sich Deutschland durch klare Erfolge in der Nations League gegen die Niederlande (4:0) und Österreich (6:0) in guter Form. Aber reicht es für den EM-Titel? Das Turnier selbst begann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit Siegen über Polen (2:0) und Dänemar (2:1).

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran hat alle wichtigen Informationen zu Modus, Gruppen, Spielorten, Preisgeld, TV-Übertragung und dem DFB-Team gibt es hier im Überblick.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wann findet die Frauen-EM 2025 statt? Die UEFA Women’s EURO 2025 wird vom 2. bis 27. Juli 2025 ausgetragen.

Wo wird die Frauen-EM 2025 ausgetragen? Die besten Spielerinnen Europas werden sich in der Schweiz messen. Insgesamt stehen acht Städte als Austragungsorte bereit: St.-Jakob-Park, Basel

Stadion Wankdorf, Bern

Stade de Genève, Genf

Stadion Letzigrund, Zürich

Arena St. Gallen, St. Gallen

Allmend-Stadion, Luzern

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

Anzeige

Wann und wo ist das Finale der Frauen-EM 2025? Das Finale sowie das Eröffnungsspiel werden in Basel stattfinden – mit einer Kapazität von rund 34.000 Zuschauern handelt es sich dabei um das größte Stadion des Landes.

Anzeige

Wer überträgt die Frauen-EM heute kostenlos im TV und Livestream? Die ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das gesamte Turnier. Somit können Fans alle Spiele im Free-TV verfolgen.

Anzeige

Wird es heute einen kostenlosen Livestream zur Frauen-EM 2025 geben? Ja. Alle 31 Spiele sind im kostenlosen Livestream auf Joyn zusehen.

Anzeige

Welche Mannschaften nehmen an der Frauen-EM 2025 teil? Insgesamt nehmen 16 Nationen aus ganz Europa an dem Turnier teil. Diese sind in vier Gruppen aufgeteilt. Gruppe A: Schweiz

Norwegen

Island

Finnland Gruppe B: Belgien

Italien

Spanien

Portugal Gruppe C: Deutschland

Dänemark

Schweden

Polen Gruppe D: England

Frankreich

Niederlande

Wales

Anzeige

Wie lautet der Spielplan der Frauen-EM 2025? Der gesamte Spielplan der Frauen-EM 2025 ist hier zu finden. Deutschland greift erstmals am 04. Juli gegen Polen (21 Uhr, St. Gallen) ins Turnier ein.

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-EM 2025? Die deutschen Spiele in der Übersicht: 1. Spieltag: Deutschland – Polen 2:0

2. Spieltag: Deutschland – Dänemark 2:1

3. Spieltag: Schweden – Deutschland (12. Juli 2025, 21 Uhr, Zürich)

Anzeige

Anzeige

Welcher Modus wird bei der Frauen-EM 2025 gespielt? Die 16 Teams werden in vier Gruppen mit jeweils vier Nationen aufgeteilt. In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Von da an geht es im K.-o.-System weiter – mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ein Spiel um Platz drei gibt es wie gewohnt nicht. Das Endspiel ist für Sonntag, den 27. Juli 2025 um 18 Uhr angesetzt.

Wie hoch fallen die Preisgelder der Frauen-EM 2025 aus? Die UEFA steigert sich deutlich: Für die Frauen-EM 2025 wurde das Preisgeld auf 41 Millionen Euro erhöht – mehr als doppelt so viel wie noch bei der EURO 2022 in England. Alle 16 Teilnehmer erhalten eine Startprämie von mindestens 1,8 Millionen Euro. Siege in der Gruppenphase werden mit je 50.000 Euro belohnt, Siege in der K.-o.-Phase sogar mit 100.000 Euro. Der Turniersieger kann sich auf ein maximales Preisgeld von bis zu 5,1 Millionen Euro freuen. Neu ist zudem: Erstmals erhalten auch die Spielerinnen direkte Anteile am ausgeschütteten Preisgeld.

Anzeige

Wo gibt es Tickets für die Frauen-EM 2025? Tickets für die Frauen-EM 2025 gibt es über das offizielle UEFA-Portal (womenseuro.com/tickets) sowie bei Ticketcorner. Der Vorverkauf startete bereits am 1. Oktober 2024. Die Nachfrage nach Tickets war bereits ziemlich hoch, weshalb nach der Auslosung weiterer Ticket-Phasen geschaltet wurden. Eintrittskarten kosten, je nach Spiel und Kategorie, zwischen 25 und 90 Franken und gelten am Spieltag auch als ÖV-Fahrkarte in der Schweiz. Alle Karten werden digital über die UEFA-App verwaltet. Für DFB-Fans gibt es ein Sonderkontingent mit Zugangscode.