Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft ist nach 120 Minuten im EM-Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss die Hoffnung auf den EM-Titel 2025 vorzeitig begraben. Das Team von Bundestrainer Wück hat im Halbfinale in Zürich in der Verlängerung gegen Spanien trotz einer aufopferungsvollen Leistung mit 0:1 verloren.

Trotz des späten Gegentores, das den Finaltraum zum Platzen brachte, zeigten sich die DFB-Spielerinnen stolz auf das Erreichte bei der Endrunde in der Schweiz.

Wück blickt hingegen schon in die Zukunft, fordert mehr Talente.

ran zeigt die Stimmen. (Quelle: ARD)

Christian Wück (Bundestrainer Deutschland): "Wir sind alle sehr enttäuscht – die Spielerinnen, das Trainerteam. Dass wir am Ende wegen solch eines Geniestreiches das Gegentor hinnehmen müssen, ist bitter. Aber von meiner Seite gibt es überhaupt keine Vorwürfe an Lohmann und Berger wegen des Gegentores. Wir haben eine Entwicklung angestoßen, das ist ein guter Anfang. Wir haben heute aber unsere Ballbesitzphasen nicht gut ausgespielt, das gehört jedoch zu einer Topmannschaft dazu. Wir wollen aber keine Blaupause von Spanien werden. Wir müssen uns in der Breite verbessern, brauchen mehr Talente."