Europameisterschaft 2024: Deutsche Gruppe steht fest

Anzeige Lösbare Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft bei der Heim-EM in der Vorrunde auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie. Julian Nagelsmann lächelte erleichtert. Schottland, Ungarn und die Schweiz - es hätte wahrlich schlimmer kommen können für die schwer angeschlagene deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Und so reagierte der Bundestrainer in der Hamburger Elbphilharmonie auch gelöst auf das fast schon gewohnte Losglück für die Vorrunde bei der EURO (14. Juni bis 14. Juli 2024). Nagelsmann, graue Krawatte zum schwarzen Anzug, sprach nach der Ziehung vor rund 750 Gästen im Großen Saal bei "MagentaTV" von einer "sehr interessanten Gruppe" A, "in der wir uns durchsetzen wollen". Gegen die Schotten werde es "ein sehr schöner Auftakt. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle. Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute."

Deutschland vermeidet "Todesgruppe" Sportchef Rudi Völler betonte bei "RTL": "Wir respektieren jeden Gegner. Ich freue mich auf die Schotten. Das wird ein toller Fight, die bringen viele Fans mit, da wird tolle Stimmung sein - und es wird natürlich anspruchsvoll. Unser Fokus muss auf einem guten Start liegen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen werden, wenn wir ein paar Dinge verändern."

Die früheren Stars Wesley Sneijder, Blaise Matuidi und Brian Laudrup brachten der DFB-Elf lösbare Duelle. Es wäre auch eine "Todesgruppe" mit Titelverteidiger Italien, den Niederlanden und DFB-Schreck Österreich möglich gewesen. Stattdessen bekommen es die Nagelsmänner im Eröffnungsspiel am 14. Juni in München (21.00 Uhr) mit den Schotten zu tun - erstmals bei einer EM seit dem 2:0 in der Vorrunde 1992. Fünf Tage darauf ist in Stuttgart Ungarn der nächste Gegner. Das dramatische 2:2 im Gruppen-"Finale" 2021 in München oder die jüngsten Nations-League-Duelle (0:1/1:1) sind der DFB-Elf nicht in bester Erinnerung. Gegen die Schweiz, am 23. Juni in Frankfurt letzter Vorrundengegner, ging es bei einer EURO noch nie für das DFB-Team.

Deutschland strauchelte in Testspielen "Machbar, absolut machbare Gruppe. Pflichtaufgabe bei einer Heim-EM bei diesen Mannschaften", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei "Sky". Zum Vergleich: In Gruppe D bekommt es Vize-Weltmeister Frankreich unter anderem mit Oranje und Österreich zu tun. Italien muss in Staffel B gegen Mitfavorit Spanien und den WM-Dritten Kroatien ran.

U17-Weltmeisterschaft: Die deutschen Youngster

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist nach einem Sieg im Elfer-Krimi gegen Frankreich erstmals Weltmeister. Dabei musste das Team um Trainer Christian Wück aufgrund eines Platzverweises ab der 69. Minute mit einem Mann weniger auskommen. ran wirft einen Blick auf die Stars von Morgen. © Agencia-MexSport Konstantin Heide

Der große Held im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Weil der eigentliche Stamm-Keeper Max Schmitt krankheitsbedingt ausfällt, steht Heide plötzlich zwischen den Pfosten. Im Elfmeterschießen hält er zwei Bälle. Auch im WM-Finale pariert er den entscheidenden Elfer. Der Youngster spielt aktuell in der U19 der SpVgg Unterhaching. © Getty Images for DFB Max Schmitt

Das Tor der deutschen U17 hütet ein Keeper des FC Bayern München. Das 17 Jahre alte Münchner Eigengewächs stand im Viertelfinale gegen Spanien zum 20. Mal für die U17 auf dem Feld. Halbfinale und Finale musste er Heide überlassen. 1,89 Meter misst der Keeper, der zurzeit noch im Kader von Bayerns U19 steht. © Agencia-MexSport David Odogu

Ein Teil des Innenverteidiger-Duos ist David Odogu. Der Defensiv-Mann ist unumstrittener Stammspieler in der Abwehr von Wolfsburgs U19 und mit 1,91 Metern eine Kante in der Zentrale. Sein Debüt für Deutschlands U17 gab Odogu im Oktober vergangenen Jahres. © 2023 Getty Images Finn Jeltsch

Odogus Nebenmann stand in der laufenden Saison bereits zwei Mal im Kader des 1. FC Nürnberg. Für einen Zweitliga-Einsatz hat es für Finn Jeltsch allerdings bislang noch nicht gereicht. Dafür hat der 17-Jährige bereits über 20 Spiele für die U17-Nationalmannschaft auf dem Buckel. © Agencia-MexSport Eric da Silva Moreira & Maximilian Hennig

Rechts hinten ist Eric da Silva Moreira (l., FC St. Pauli) gesetzt und spielt in Hamburg gelegentlich auch weiter vorne. Maximilian Hennig (FC Bayern) agierte bereits als Linksverteidiger und im zentralen Mittelfeld. © imago images Fayssal Harchaoui

Mehr als 20 Länderspiele hat auch Fayssal Harchaoui vorzuweisen. Der defensive Mittelfeldspieler ist - wie viele andere im Kader - im Juni Europameister geworden. © Agencia-MexSport Winners Osawe

Harchaouis Partner auf der Doppel-Sechs ist Winners Osawe, beim 1:0 im Viertelfinale gegen Spanien kam er aber erst von der Bank. Der 16-Jährige misst bereits 1,89 Meter und spielt auf Klub-Ebene bei RB Leipzig. © motivio Paris Brunner

Auf der linken Seite kommt - Auf der linken Seite kommt - der zuletzt von Borussia Dortmund suspendierte - Paris Brunner zum Einsatz. Der 17-Jährige ist offensiv variabel einsetzbar. Brunner ist der diesjährige Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold und somit bester Spieler des Jahrgangs 2006. Bei der U17-WM wurde er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. © Patrick Ahlborn Charles Herrmann

Vervollständigt wird die Flügelzange von Brunners BVB-Teamkollege Charles Herrmann. Auch Herrmann kann links wie rechts spielen. 2020 zog es ihn von Hannover nach Dortmund. Für den A-Kader des BVB hat es bislang aber noch nicht gereicht. © Patrick Ahlborn Noah Darvich

Noah Darvich sorgte zuletzt nicht nur mit starken Leistungen bei der WM für Furore, sondern auch, weil er im Sommer für 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg zum FC Barcelona wechselte. Dort spielt das Offensiv-Talent bei Barca Atletic und erhält die einzigartige Ausbildung von "La Masia". © 2023 Getty Images Max Moerstedt

Im Sturmzentrum sorgte Max Moerstedt für den zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer gegen Argentinien. Der schlacksige, 1,94 Meter große Angreifer steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und kam 2021 von den Bayern aus München. © Agencia-MexSport Weiter im Kader

Im weiteren Kader befinden sich noch mehr DFB-Juwele. Zum Beispiel Shootingstar Assan Ouedraogo, der in der laufenden Saison mittlerweile elf Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 zu Buche stehen hat, allerdings mittlerweile verletzt ausfällt. Zudem steht Farid Alfa-Ruprecht im Kader. Der 17-Jährige wechselte 2022 vom Hamburger SV zu Manchester City in die U18. © Jan Huebner

An einem stimmungsvollen Abend unterhielten Stargeiger David Garrett und Tenor Jonas Kaufmann die rund 750 Gäste unter anderem mit den Hits "Conquest of Paradise" und "Time to say Goodbye", alle zehn EM-Städte wurden präsentiert. Die italienische Legende Gianluigi Buffon brachte den silbernen EM-Pokal, Maskottchen "Albärt" das Los "Deutschland" in einer schwarz-rot-goldenen Kugel. Die deutsche Elf war wie einige Favoriten gesetzt - ein Glück nach den alarmierenden Rückschlägen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) im November. "Julian wird seine Schlüsse ziehen", sagte Völler und versprach: "Er wird so nominieren, dass wir wieder für eine Euphorie sorgen können."

Bundeskanzler freut sich auf EM Auch Olaf Scholz hatte die Ziehung "gespannt" verfolgt. "Diese EM", kündigte der Bundeskanzler an, "wird ein Heimspiel für Millionen Fans aus ganz Europa!" Vor allem für die deutschen Anhänger? Völler jedenfalls sieht in Nagelsmann "genau den Richtigen" für die EM-Mission. "Das ist ein absoluter Top-Trainer", betonte er in Hamburg. Der Coach werde "auch die richtige Taktik finden", versprach er.

WM-Finale Deutschland gegen Frankreich: Die Noten der U17-Stars

Erstmals in der Geschichte sichert sich eine deutsche Mannschaft den Titel bei der U17-Weltmeisterschaft. Mit dem 6:5-Sieg im Elfmeterkrimi gegen Frankreich schreibt die Mannschaft von Christian Wück Fußballgeschichte. ran präsentiert die Noten. © IMAGO/Xinhua Konstantin Heide

Der Keeper von der SpVgg Unterhaching ist nach 22 Minuten erstmals zur Stelle. Hält auch den Torpedo-Kopfball von Titi (55.) stark. Bei beiden französischen Treffern ohne Chance. Ein starker Rückhalt, der im Elfmeterschießen dann erneut zum Helden wird, als er zwei Mal hält. Macht zwar nur zwei Spiele, trotzdem war es seine WM! ran-Note: 1 © MIS Eric da Silva Moreira

Beackert die rechte Seite wie ein alter Hase. Körperlich und technisch sehr stark. Lässt sich dann aber vor dem 1:2 zu einfach auswackeln. Der Paulianer läutet damit eine von Kampf und Krampf geprägte letzte halbe Stunde ein, in der er sich und Gegner nicht schont. Verschießt im Elfmeterschießen als erster Deutscher. Macht nichts. Trotzdem Weltmeister! ran-Note: 2 © Xinhua Finn Jeltsch

Der Innenverteidiger vom 1. FC Nürnberg ist eigentlich erst in der zweiten Halbzeit so richtig gefordert. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Wo er die Kraft für sein leidenschaftliches Verteidigen hernimmt, bleibt sein Geheimnis. In der siebten Minute der Nachspielzeit sogar noch mit Kraft für den Antritt nach vorne. Ein verdienter Titel für den 17-Jährigen. ran-Note: 1 © Agencia-MexSport David Odogu

Wie Nebenmann Jeltsch kämpferisch über jeden Zweifel erhaben. In der Spieleröffnung gerade in der ersten Halbzeit aber mit ein paar Wacklern. Der Wolfsburger wird mit laufender Spielzeit immer stärker und trägt das Team in den Shootout und schlussendlich zum WM-Titel! ran-Note: 1 © Agencia-MexSport Maximilian Hennig

Haut sich über 90 Minuten auf seiner linken Seite voll rein. Luftfeuchtigkeit und Co. machen – nicht nur ihm – zu schaffen. Die Quittung gibt’s nach 85 Minuten, als er nach einem Doppelpass nicht mehr hinterherkommt - 2:2. Kurz danach von Trainer Wück erlöst. Trotzdem verdienter Weltmeister! ran-Note: 3 © MIS Fayssal Harchaoui

"Aggressive Leader" im deutschen Mittelfeld. Diese Rolle hat der "Sechser" vom 1. FC Köln komplett verinnerlicht. Führt viele, viele Zweikämpfe. Die meisten davon fair. Ein beeindruckendes Spiel, das er mit einem nervenstarken Elfer krönt. Völlig zurecht Weltmeister! ran-Note: 1 © MIS Winners Osawe

Wichtig als Stabilisator in der Zentrale. Dort zu Beginn auch oft zur Stelle. Dann aber nimmt das Unheil seinen Lauf. Gelb kurz vor der Pause, Gelb-Rot zwanzig Minuten vor dem Ende. Danach beginnt das Gezittere. Seine Teamkollegen zahlen ihm zurück, was er ihnen im Turnierverlauf gegeben hatte. Auch der Leipziger wird völlig verdient zum Champion! Trotzdem: ran-Note: 4 © Agencia-MexSport Bilal Yalcinkaya

Über seine rechte Seite läuft besonders zu Beginn viel. Zunächst aber ohne Ertrag. Der Mann vom HSV holt dann aber den Elfmeter raus, den Brunner zur Führung verwandelt. Arbeitet enorm im Pressing. Geht nach 68 Minuten entkräftet runter. Weltmeister, klar! ran-Note: 2 © MIS Noah Darvich

Der Kapitän schlägt gefährliche Standards. Besonders seine Ecken von rechts haben es in sich. Ist sich als Spielmacher auch für defensive Zweikämpfe nicht zu schade und setzt immer wieder körperliche Zeichen. Erzielt das 2:0, bevor er nach Rot für Osawe durch einen defensiven Mann ersetzt wird. Kommt als Weltmeister zurück nach Barcelona! ran-Note: 1 © MIS Paris Brunner

Schießt bereits nach drei Minuten ein Tor, steht aber im Abseits. In der 29. Minute darf er dann aus elf Metern ran – und trifft. Ständig auf Strom und meist einen Schritt schneller als die Franzosen. Nach Darvichs Auswechslung Kapitän und Anführer. Im Elfmeterschießen ohne Glück. Trotzdem wird die Mannschaft ohne ihn nicht Weltmeister. ran-Note: 2 © MIS Max Moerstedt

Der Mittelstürmer von der TSG Hoffenheim ist immer wieder als Kombinationspartner für Brunner und Darvich gefordert. Bereitet den zweiten deutschen Treffer stark vor. Gegen den Ball unermüdlich. Kurz vor Schluss mit der Riesenchance auf den Lucky Punch, die er vergibt. Im Shootout dann deutlich cooler. Weltmeister! ran-Note: 1 © Agencia-MexSport Robert Ramsak

Der Mann vom FC Bayern kommt nach 68 Minuten für Yalcinkaya und muss fast nur verteidigen, weil eine Minute später Osawe vom Platz fliegt. Hilft, die Mannschaft ins Elfmeterschießen zu retten. Dort trifft er ganz souverän. Weltmeister! ran-Note: 2 © MIS Almugera Kabar

Der Dortmunder kommt nach dem Platzverweis für Kapitän Darvich rein, um die Defensive zu stärken. Macht das auch und wird dann der entscheidende Mann, als er den sechsten deutschen Elfer ins Tor bugsiert. Kabar macht Deutschland zum Weltmeister! ran-Note: 1 © Xinhua Maximilian Herwerth

Der Stuttgarter kommt in der 88. Minute für Hennig und hält das 2:2 auch in zehn Minuten Nachspielzeit. Hat damit auch großen Anteil am Titel: Weltmeister! ran-Note: ohne Bewertung © Sportfoto Rudel