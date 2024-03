DFB will Julian Nagelsmann über EM 2024 hinaus halten: "Die Chemie stimmt"

Dennoch will der Verband eine längere Zusammenarbeit womöglich an Bedingungen knüpfen. Dem Beispiel von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason folgend , dessen Vertrag sich erst mit der erfolgreichen Olympia-Qualifikation verlängert hatte, soll die Ausdehnung von Nagelsmanns Arbeitspapier laut "kicker" erst in Kraft treten, wenn er bei der EM nicht vorzeitig scheitert.

"Wir haben den Trainer und den Menschen Julian Nagelsmann beim DFB in relativ kurzer Zeit kennen- und schätzen gelernt", betonte Neuendorf: "Er identifiziert sich voll mit seiner Aufgabe und mit dem Verband und legt eine große Leidenschaft an den Tag. Er kennt unsere Wertschätzung für ihn."

Die jetzt auch öffentlichen Avancen des DFB kurz vor dem Auftakt ins EM-Jahr mit dem Länderspiel in Frankreich am Samstag ( ab 21 Uhr im Liveticker ) kommen dennoch etwas unerwartet.

Wer ihm zuletzt zuhörte, wie er über den geringen Gestaltungsraum bei der Nationalmannschaft sprach ("Da kommt man in kein Taktikbuch"), sah sich in diesem Eindruck bestätigt. Allerdings klang auch der von Neuendorf angesprochene Wunsch durch, früh Klarheit zu schaffen.

Nicht, weil Nagelsmann wegen seines Fehlstarts mit einem Sieg und zwei Niederlagen aus vier Spielen in der Kritik stünde. Sondern vielmehr, weil die meisten Beobachter sicher waren, dass es ihn ab Sommer wieder in die tägliche Klub-Arbeit ziehen würde.

Nagelsmann zieht Verbands- und Vereinsarbeit in Betracht

"Es ist für jeden Menschen ratsam, sich um seine berufliche Zukunft zu kümmern", sagte er am Donnerstag vergangener Woche: "Es ist gesund und gehört dazu, sich mit 36 zu überlegen, wie das Leben aus beruflicher Sicht weitergeht."

Beim DFB? Noch am Mittwochabend hörte sich das nicht zwangsläufig so an. Bei einer launigen Fan-PK am Frankfurter Campus warb Nagelsmann da ganz Allgemein für mehr Geduld mit Trainern und sprach offen über seine Pläne.

"Generell weiß ich, dass ein Jahr Pause nach der EM oder ein halbes Jahr Pause für mich ausgeschlossen ist", sagte er, "außer es kommt kein Angebot. Aber wenn eins kommt, ist es ausgeschlossen." Es gäbe zwei Optionen, ergänzte der frühere Bayern-Coach: "Verband oder Verein."