DFB: "Nase von voll von Möchtegern-Guardiolas!" Weltmeister attackiert Jogi Löw

Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990, sieht in Ex-Bundestrainer Joachim Löw den Schuldigen am Absturz der deutschen Nationalmannschaft. Dabei sei die Lösung ganz einfach.

Nanu, was ist da los? Joachim Löw führt die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel. Damals war Bundes-Jogi der Liebling der Massen und einer, der nicht ausschließlich auf typisch deutsche Fußball-Tugenden setzte. Schon als Vize von Vorgänger Jürgen Klinsmann galt Löw als das Gehirn hinter dem Sommermärchen 2006.

Und heute? Dass Löw nach seinem großen Erfolg nicht rechtzeitig abdankte, fällt ihm noch immer auf die Füße. Denn auch am seit Jahren andauernden Absturz der DFB-Elf hat er einen Anteil.

Köln-Legende und 1990er-Weltmeister Pierre Littbarski sieht Löw sogar als einen der Hauptschuldigen. "Ich habe die Nase voll von den ganzen Möchtegern-Guardiolas bei uns", so der 63-Jährige am Rande eines Termins des Automobilherstellers Suzuki gegenüber dem "SID". "Das fing mit Jogi Löw an, der den deutschen Fußball in die falsche Richtung gelenkt hat."