DFB veröffentlicht Doku zur Heim-EM 2024

Die Heim-EM 2024 war für Fußball-Deutschland etwas ganz Besonderes. Fans können das Turnier offenbar mit einer bald erscheinenden Doku noch einmal Revue passieren lassen.

Die deutschen Fans dürfen bald wieder in EM-Euphorie schwelgen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Dokumentation zur Heim-EURO veröffentlichen.

Der DFB wollte sich am Freitag auf "SID"-Nachfrage zunächst nicht dazu äußern. Gut möglich aber, dass Details schon am Samstag vor dem Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl gegen Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg veröffentlicht werden.

Laut "Bild"-Zeitung wurden bereits beim Mannschaftsabend am Donnerstag in Frankfurt Bilder vom "Sommermärchen 2.0" gezeigt, bei dem die DFB-Elf die Herzen der Fans mit erfrischenden Auftritten auf und neben dem Platz zurückerobert hatte.

Anders als noch bei der vielbeachteten "All or nothing"-Doku zur WM 2022 in Katar (Stichwort: Graugänse), die in Zusammenarbeit mit Amazon Prime entstanden war, hielt der Verband Momente, Szenen und Anekdoten hinter den Kulissen diesmal in Eigenregie fest.

Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe soll der 90-Minuten-Film im Januar nicht nur bei RTL ins Fernsehen, sondern auch in ausgewählte Kinos der zehn EM-Spielorte kommen. Zudem soll es anschließend eine mehrteilige Serie geben. Produziert wurde die Doku demnach vom Unternehmen Online Marketing Rockstars aus Hamburg.