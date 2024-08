"Es ist mehr daraus geworden, als ich gedacht hätte. Dass Jens Lehmann so etwas sagt, ist für mich eine Frechheit", sagte Andrich. Der 29-Jährige konterte verbal: "Dass er sich zu solchen Themen äußert, zeigt einfach, dass er nicht damit leben kann, nicht mehr im Gespräch zu sein. Also muss er irgendwo seinen Senf dazugeben."

Jens Lehmann: "Vielleicht fühlt er sich heute als Frau oder so"

Lehmann kritisierte Andrichs Farbwahl damals bei "Welt-TV": "Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, weil vielleicht fühlt er sich heute auch als Frau oder so. Man muss ja sehr tolerant sein, aber ich glaube, im Rahmen einer Fußballmannschaft, besonders der deutschen Nationalmannschaft, der Elite, ist das irgendwann ein bisschen zu viel."

Lehmann legte nach: "Erst waren es blonde Haare, jetzt sind es pinke Haare, was will er uns damit zeigen? Hat er irgendwie Persönlichkeitsprobleme oder so, dass er so auffallen muss? Als Mitspieler hätte ich das sehr komisch gefunden und ich glaube, der Bundestrainer findet es auch nicht so toll."

Anschließend schlug der 61-malige Nationalspieler sogar Konsequenzen vor: "Die UEFA wird das in Zukunft wahrscheinlich auch verbieten wird, weil was ist, wenn der gegnerische Torwart heute ein pinkes Trikot anhat? Dieses Pink ist ja extrem leuchtend. Das irritiert ja total auf dem Fußballplatz. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas auch in Zukunft beibehalten werden darf. Es ist einfach irritierend, wenn da einer rumläuft mit so einem pinken Kopf, das finde ich schon grenzwertig."