DFB-Team: Fahrplan zur EM 2024 - Testspiele, Auslosung der Gruppen, Termine

Und seine Premiere gelang, mit 3:1 schlug Deutschland die USA . Am Mittwoch um 2 Uhr deutscher Zeit steht noch das Duell mit Mexiko an ( im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ), ehe es im November weitergeht,

Am 2. Dezember 2023 weiß die deutsche Nationalmannschaft, gegen welche drei Teams es in der Vorrunde um den Einzug in die K.o.-Phase geht. Dann steigt in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Staffeln.

DFB-Fahrplan: Wann sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024?

Am 14. Juni 2023 wird Deutschland das Eröffnungsspiel in der "Fußball Arena München" - die Stadien wurden für das Turnier umbenannt - gegen einen noch unbekannten Gegner bestreiten. Die weiteren Gruppenspiele sind am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt. Das große Finale ist am 14. Juli 2024 in Berlin.