Für das DFB-Team geht es beim Final Four der Nations League darum, endlich wieder einen Titel zu gewinnen. ran dokumentiert alle Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft im News-Ticker. Nach der vielversprechenden Heim-EM, bei der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im eigenen Land wieder Euphorie entfachte, steht nun wieder ein Titel für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team auf dem Spiel. Das Final Four der Nations League steht an - und Deutschland ist neben Spanien, Frankreich und Portugal für das Final-Turnier qualifiziert. Vorteilhaft dabei: Das Turnier findet wieder im eigenen Land statt. Zunächst trifft die DFB-Elf am Mittwoch in München im Halbfinale auf Portugal.

Deutschland vs. Portugal: DFB-Team in der Nations League, hier kostenlosen Joyn-Stream Im Finale, das am Samstag an selber Stelle stattfindet, würde Spanien oder Frankreich warten - vorausgesetzt, Deutschland gewinnt sein Halbfinale. Das zweite Halbfinale, sowie das Spiel um Platz 3 findet in Stuttgart statt. ran begleitet das DFB-Team vor Ort im Base Camp in Herzogenaurach bis zum Ende des Final Fours. In unserem Ticker verpasst ihr keine wichtigen News.

