Um den gesperrten Leroy Sane ist eine Diskussion entbrannt. Sollte er mit zur EM fahren, wenn er potentiell gar kein Stammspieler ist? Die Antwort kann nur "Ja" lauten. Ein Kommentar.

Von Tobias Hlusiak

"Entweder Startelf oder nicht im Kader. Ich glaube nicht, dass man den auf der Bank gebrauchen kann!"

Der Satz, den Felix Kroos - ehemaliger Bundesliga-Spieler und Bruder von DFB-Star Toni Kroos - über Leroy Sane gegenüber "Bild" sagte, sorgt für eine hitzige Debatte.

Denn nach dem überzeugenden 2:0-Sieg in Frankreich, den die deutsche Mannschaft mit einer neuformierten Offensivreihe herausspielte, scheint es so, als sei ab sofort kein Platz mehr in der Startelf für den 28-Jährigen.

Kroos forderte deshalb von Julian Nagelsmann, den Bayern-Star auszusortieren. So wie er es zum Beispiel auch bei Leon Goretzka getan hatte, den der Bundestrainer nicht zwingend als einen Spieler für die Breite sehen soll.

Doch Sane auszusortieren wäre verfrüht und unüberlegt - ja, es wäre schlicht falsch. Leroy Sane muss natürlich mit zur EM!