Antonio Rüdiger wünscht sich Toni Kroos zurück in die deutsche Nationalmannschaft und will seinen Teamkollegen von Real Madrid zum Comeback überreden.

Toni Kroos tritt nach EM 2021 aus DFB-Team zurück

Kroos hatte seine Nationalmannschaftskarriere nach der Europameisterschaft 2021 beendet. Eine Rückkehr hatte der 33-Jährige seitdem stets ausgeschlossen.

"Ich sage mal so: Ich habe ja eine bewusste Entscheidung getroffen", sagte Kroos noch im April diesen Jahres bei "Amazon Prime Video". Seinen Rücktritt habe er "nicht einfach so aus dem Bauch heraus" getroffen, sondern er sei "reif überlegt" gewesen. "Und wenn ein Norddeutscher so eine Entscheidung trifft, ist sie relativ in Stein gemeißelt."

Kroos trug vor seinem Rücktrtitt 106-mal den Adler auf der Brust. Dabei gelangen ihm 17 Tore und 19 Torvorlagen. Den größten Erfolg feierte der Mittelfeldstratege 2014 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.