DFB-Team: Neuer oder ter Stegen? Das sagt Rene Adler

ran: Deutschland hat bei der EM-Auslosung eine machbare Gruppe zugelost bekommen, trotzdem bleiben viele nach den zuletzt schwachen Auftritten skeptisch. Was macht Ihnen Hoffnung? Rene Adler: Grundsätzlich ist es schon der richtige Ansatz, positiv zu denken, denn alles schlechtzureden bringt ja auch nichts. Aber man muss trotzdem den Finger in die Wunde legen und darf nicht die Augen verschließen. Jeder hat ja die Probleme bei den letzten zwei Länderspielen gesehen. Wobei das für mich weniger fußballspezifische Themen sind, sondern es sind viel mehr einfach zu viele individuelle Fehler. Vor allem beim Abwehrverhalten. ran: Woran liegt das? Adler: Es ist nicht so, dass die Spieler das nicht können. Wir haben ja wirklich Weltklassespieler, die ihr Potenzial in ihren Vereinen regelmäßig zeigen. Für mich stellt sich vor allem die Frage, die auch Julian Nagelsmann angesprochen hat: Warum wollen es andere Nationen, andere Spieler mehr als unsere? Dieser Wille ist aus meiner Sicht viel entscheidender als irgendwelche technischen oder taktischen Abläufe in der Viererkette oder auf der Sechs. Das können wir. ran: Was fehlt dann? Adler: Das Wir-Gefühl zu stärken, was es heißt, eine Heim-EM zu spielen, was es heißt, dieses Trikot zu tragen, was das für einen Stolz auslösen sollte. Ich glaube, die Herzen der Spieler zu berühren, ist die größte Aufgabe für Julian Nagelsmann und sein Team. Und dazu braucht es auch eine positive Grundstimmung im Land. ran: Die Fans haben das DFB-Team aber meistens unterstützt, wenn die Leistung stimmte. Sowohl zu Beginn gegen die Türkei als auch beim Sieg gegen Frankreich …

Adler: Es wurde nicht alles gegeben Adler: Das war sicher ein bisschen der Rudi-Völler-Effekt, weil Rudi genau für die angesprochenen Tugenden steht: Ehrlichkeit, Authentizität und ein Stück weit für diese Nahbarkeit, die vielen im Profi-Business zu oft fehlt. Das ist beim Frankreich-Spiel auf die Mannschaft übergeschwappt, aber danach ist sie doch relativ schnell wieder in alte Muster verfallen. ran: Inwiefern? Adler: Es gibt immer zwei Wege, ein Spiel zu verlieren. Wenn der Gegner besser ist, aber du hast alles reingehauen, dann wird das in der Regel auch honoriert. Dafür hat der normale Fan ein gutes Gespür. Aber im abgelaufenen Jahr hatte man zu oft das Gefühl, da wurde nicht alles gegeben und eigentlich war es auch egal, ob man verliert oder nicht. ran: Es gab zuletzt einige Experten wie Jens Lehmann, Almuth Schult oder adidas-Boss Björn Gulden, die sich für Manuel Neuer als Nummer 1 bei der EM ausgesprochen haben. Sie wollen sich noch nicht festlegen?

Adler: Wenn ich im Fußball was gelernt habe, dann, dass sich alles immer ganz schnell ändern kann. Bis zur EM kann noch so viel passieren, beide Torhüter könnten sich noch verletzen. Ich hoffe, dass sowohl Manu als auch Marc-Andre ter Stegen auf dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens sind. Und dann wird es natürlich ein Abwägen sein. Und da ist die Erfahrung ein Thema. Aber für mich geht es auch um die Ausstrahlung. Da wird es sicher Gespräche mit den Innenverteidigern und den defensiven Mittelfeldspielern geben, bei welchem Torhüter hinter ihnen sie das bessere Gefühl haben. ran: Was denken Sie, wie es ausgehen könnte? Adler: Ich glaube, wenn alle auf demselben Leistungslevel sind und ihre Topleistung bringen, dann hätte Manuel schon noch die Nase vorn. Weil er einfach die Mitspieler besser macht, das sieht man jetzt bei Bayern. Allein diese Aura, diese Ausstrahlung, die er auch den Gegenspielern gegenüber vermittelt, die ist schon viel wert. Gerade, wenn du nicht die gewohnte Stabilität hast. Dann ist es wichtig, dass du weißt: Auf den kann ich mich in brenzligen Situationen verlassen. Und da hat Manu meines Erachtens leichte Vorteile gegenüber Marc-Andre ter Stegen. ran: Was allerdings sehr bitter für ihn wäre … Adler: Klar, wenn es so käme, wäre das sehr, sehr schade für ihn angesichts seiner hervorragenden Leistungen in den letzten Jahren. Er ist in der vergangenen Saison zum besten Spieler in La Liga gewählt worden – also nicht nur zum besten Torhüter. Und ich glaube, er hat inzwischen auch eine größere Reputation im Ausland als in Deutschland. Aber unterm Strich: Derjenige, der spielt, der braucht das volle Vertrauen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sich im März festgelegt wird auf eine Nummer eins und diese dann von Fußball-Deutschland auch wirklich bedingungslos unterstützt wird.

Adler: Neuer ist gerne der Jäger ran: Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat gesagt, dass sich die Frage nach der Nummer eins nicht mehr stellen wird, wenn Neuer so weiterspielt wie seit seinem Comeback… Adler: Das ist natürlich Politik, wenn der FC Bayern oder der FC Barcelona sagen, unser Torwart ist der beste der Welt. Das ist das normale Geschäft und aus Sicht der Vereine auch vollkommen nachvollziehbar. Das soll aber nicht meine absolute Hochachtung vor Manuel Neuers Comeback schmälern, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet, nach so einer schweren Verletzung zurückzukommen. ran: Manuel Neuer wird im März 38 Jahre alt. Hatten Sie mit seiner schnellen Rückkehr zu alter Form gerechnet? Adler: Ich habe immer gesagt: Wenn es einer schafft, dann ist es Manu, weil er einfach noch nicht am Ende ist. Mich überrascht es auch nicht, dass er jetzt relativ schnell wieder dieses Level erreicht hat. Weil die Erfahrung entscheidender ist als die Menge der Spiele. Wenn du wirklich wieder das Vertrauen in deinen Körper hast und keine Angst vor einem Rückschlag, dann ist es wie Fahrradfahren. Diese Mechanismen sind einfach drin. Wenn die Freude am Comeback überwiegt, ist das viel, viel wichtiger als die Spielpraxis. Und das sehen wir gerade bei Manu.

Timo Werner (RB Leipzig)

Hammer in Leipzig! Laut "Bild" könnte Timo Werner schon im kommenden Winter wechseln. Demnach hätte Sportdirektor Rouven Schröder dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er den Klub per Leihe verlassen kann. Werner spielt in dieser Saison kaum eine Rolle bei den "Roten Bullen" und muss meistens auf der Bank Platz nehmen. Der Vertrag des 27-Jährigen in Leipzig läuft noch bis 2026. © Picture Point LE Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Verliert Bayer Leverkusen einen Leistungsträger nach England? Wie die "Bild" berichtet, hat der FC Chelsea ein Auge auf Innenverteidiger Jonathan Tah geworfen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2025 aus, in diesem Sommer hat er demnach eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro. Auch der FC Liverpool soll am physisch starken Abwehrmann dran sein. © 2023 Getty Images Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Almugera Kabar wurde zum Helden der U17-WM, weil er im Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelte. Sein Fördervertrag beim BVB, der bis 2025 läuft, wandelt sich nicht automatisch in einen Profivertrag um. Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll deswegen der FC Barcelona bereits mit ihm verhandeln und ihm eine gute Perspektive mit regelmäßigen Chancen bei den Profis aufzeigen. © IMAGO/ZUMA Wire Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Frankfurt hat nach wie vor keinen Nachfolger für Randal Kolo Muani verpflichtet, den die Hessen im Sommer an PSG verkauften. Laut "Bild" ist nun der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta ein Kandidat. Bevor der Franzose zu Crystal Palace wechselte, war er für die Mainzer ein verlässlicher Torjäger. Nun sei der 26-Jährige für zehn Millionen Euro Ablöse zu haben. © Sebastian Frej Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg)

Wie "Sky" erfahren haben will, sichert sich Eintracht Frankfurt den Transfer von U21-Nationalspieler Nathaniel Brown vom 1. FC Nürnberg. Der Linksverteidiger soll im kommenden Sommer an den Main wechseln und einen Vertrag bis 2029 erhalten. Die SGE bezahlt demnach mindestens drei Millionen Euro Ablöse, ohne Boni oder Nachzahlungen. © frontalvision.com Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Liverpool ist laut "Teamtalk" nun auch in den Poker um Bayer-Star Florian Wirtz eingestiegen. Demnach soll vor allem Trainer Jürgen Klopp den deutschen Nationalspieler als ideale Ergänzung für das Team der "Reds" sehen. Dem Bericht nach plant Klopp, dass Wirtz in Liverpool als eine Art falsche Neun spielen könnte, wie es einst Roberto Firmino sehr erfolgreich tat. © IMAGO/eu-images Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Der nächste Interessent für Stürmer Serhou Guirassy klopft offenbar beim VfB Stuttgart an. Dabei handelt es sich laut "Bild" um niemand geringeren als Manchester United. Der 27-Jährige hat eine Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro, was für United durchaus stemmbar wäre. Guirassy konnte trotz Verletzung bereits 15 Saisontore erzielen. © 2023 Getty Images Justin Diehl (1. FC Köln)

Der Effzeh sucht händeringend Verstärkungen für den Kader und hätte sie eigentlich in der eigenen Jugend. Für Köln II traf Offensiv-Talent Diehl in dieser Saison elfmal und legte achtmal auf. Doch Steffen Baumgart beruft den jungen nicht nach oben. Hintergrund sind die Zukunftspläne des Juwels mit auslaufendem Vertrag. Die Situation erinnert an den Abgang des einstigen Diamanten Florian Wirtz. © Getty Justin Diehl (1. FC Köln)

Baumgart: "Dieser Junge hat zwölf Jahre in diesem Verein gespielt, er wurde in dieser Stadt geboren, er war vom allerersten Tag meiner Zeit hier, vom allerersten Training an, seit ich Cheftrainer bin, dabei. Trotzdem gibt es ein ganz klares Statement von ihm, dass er nächstes Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte." Laut "BILD" verhandelt Diehl mit Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. © Getty Timo Werner (RB Leipzig)

RB-Stürmer Timo Werner wäre für einen erneuten Wechsel wohl offen, so berichtet "Sky". Offenbar fühlt Manchester United beim ehemaligen Chelsea-Spieler vor, nachdem 72-Millionen-Euro-Stürmer Rasmus Hojlund noch ohne Premier-League-Treffer ist. Werners Vertrag in Leipzig geht noch bis 2026. © Getty Ferdi Kadioglu (Fenerbahce Istanbul)

Spielt Türkeis Torheld Ferdi Kadioglu bald in der Bundesliga? Der 24-Jährige, der zuletzt gegen das DFB-Team traf, soll laut "Bild" bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf dem Zettel stehen. Der Vertrag des Außenverteidigers bei Fenerbahce Istanbul läuft noch bis 2026, die Ablöse soll bei 30 Millionen Euro liegen. Deshalb soll der BVB eine Leihe anstreben. © Sportsphoto Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Der FC Chelsea beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Victor Boniface. Das berichtet der "Mirror". Die Blues suchen einen neuen Angreifer, bestenfalls schon im Winter. Allerdings sollen sich die Londoner bewusst sein, dass frühestens im Sommer ein Transfer des Leverkuseners realistisch sein könnte. © Jan Huebner Marvin Ducksch (Werder Bremen)

Der Nationalspieler steht an der Weser noch bis 2026 unter Vertrag. Laut "Sport Bild" signalisiert Nottingham Forest aktuell Interesse am Stürmer. Demnach soll dem 29-Jährigen beim Premier League-Klub eine Gehaltsverdopplung winken. Bei Werder will man davon nichts hören. "Ein Winter-Transfer ist kein Thema für uns", sagte Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz der "Bild". © IMAGO/Nordphoto Assan Ouedraogo (FC Schalke 04)

Ein Wechsel von Assan Ouedraogo zum FC Bayern wird offenbar wahrscheinlicher. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg fand ein erstes Treffen statt. Dieses Treffen sei positiv verlaufen, Bayerns-Sportdirektor Christoph Freund will den zentralen Mittelfeldspieler nun offenbar direkt ohne eine Leihe als Zwischenstation nach München holen. © Jan Huebner Assan Ouedraogo (FC Schalke 04)

Allerdings sollen neben den Bayern auch noch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Rennen um das Schalker Juwel sein. © Treese Angelino (Galatasaray Istanbul)

Lässt Galatasaray Leipzig-Leihgabe Angelino den Rest der Saison auf der Bank schmoren? Laut "Bild"-Zeitung soll der türkische Klub das in Erwägung ziehen. Der Grund: Aktuell steht der Linksverteidiger bei 17 Pflichtspielen für die Istanbuler, bei 20 greift wohl eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro... © 2023 Getty Images Angelino (Galatasaray Istanbul)

..., die Gala angeblich aber nicht zahlen will. Die Türken wollen offenbar nachverhandeln und hoffen auf einen Rabatt. Für RB-Sportdirektor Rouven Schröder, der mit dem Champions-League-Teilnehmer in Kontakt sein soll, sei das jedoch keine Option. Angelinos Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2025, eine Zukunft bei RB soll es aber nicht geben. © 2023 Getty Images Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte, wonach Bayer-Coach Alonso eine Ausstiegsklausel für besondere Klubs in seinem bis 2026 gültigen Vertrag verankert hat. Der FC Bayern, Real Madrid und der FC Liverpool wurden dabei genannt. Dies hat Fernando Carro, Leverkusens Vorsitzender der Geschäftsführung, nun klar bestritten. © IMAGO/Laci Perenyi Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Auf eine derartige Klausel angesprochen, erklärte er gegenüber dem Journalisten Ben Jacobs: "Nein, aber man braucht auch keine Klausel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Klub sind. Letztlich würden wir niemanden zwingen, hier zu bleiben, wenn er das nicht will. Wir wünschen uns, dass er sich bei uns so wohl fühlt, dass er einfach bleiben will." © IMAGO/Matthias Koch Timo Werner (RB Leipzig)

Da Timo Werner in Leipzig derzeit weit weg von einem Stammplatz ist, könnte er die Sachsen möglicherweise Anfang 2024 für bessere EM-Chancen verlassen. Wie das Portal "90min.com" berichtet, sollen sich gleich drei Premier-League-Klubs mit dem Ex-Chelsea-Star beschäftigen: Crystal Palace, Fulham sowie West Ham United. Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026. © Jan Huebner Waldemar Anton (VfB Stuttgart)

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr ist Bayer Leverkusen offenbar bei einem direkten Konkurrenten fündig geworden. Waldemar Anton hat sich mit guten Leistungen ins Visier der "Werkself" gespielt. Das berichtet der "Kicker". Der Vertrag des 27-Jährigen läuft bis 2025. Zuletzt hatte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß seinen Abwehrchef und Kapitän mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. © 2023 Getty Images Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Eintracht Frankfurt soll laut "Sport Bild" den deutschen Premier-League-Star Pascal Groß für eine mögliche Verpflichtung im Sommer 2024 ins Auge fassen. Am Mittelfeldspieler sollen die Hessen bereits im Sommer 2022 dran gewesen sein, damals entschied sich Groß aber für einen Verbleib bei Brighton & Hove Albion. Groß' Vertrag bei den Engländern läuft bis 2025. © Pro Sports Images Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Im Interview mit dem "Guardian" vermied Serhou Guirassy ein Bekenntnis zum VfB Stuttgart. Der 27-Jährige betonte, dass er "im Moment keine Türen schließe" und nicht nur die Premier League interessant finde. Beim VfB bestitzt der Nationalspieler Guineas noch einen Vertrag bis 2026, könnte laut "Sky" aber bereits im Winter per Ausstiegsklausel über 17,5 Millionen Euro wechseln. © 2023 Getty Images