Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2024 stehen fest. Der DFB wird in weiß und pink-lila spielen.

Nun ist es also offiziell. Das DFB-Team wird bei der EM im eigenen Land in weiß und pink-lila spielen. Das weiße Heimtrikot erinnerst in seinem Stil dabei an die 90er Jahre.

Auch Hosen und Stutzen sind weiß. Lediglich auf dem Trikot selbst sind leichte schwarz-rot-goldene Akzente zu finden. Die Nummern sind im 3D-Stil gehalten.

Dem gegenüber steht ein pink-lilanes Auswärtstrikot. Die Farben verlaufen nach oben hin. Die Nummer ist nicht im 3D-Stil gedruckt.