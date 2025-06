EM 2024: Deutschland vs. Ungarn heute live - Übertragung im TV und Livestream - Ergebnis 2:0

Im zweiten Vorrundenspiel der Europameisterschaft 2024 trifft Deutschland auf Ungarn. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker. Update, 19.9., 20 Uhr: DFB-Team siegt und steht im EM-Achtelfinale UEFA-U21-EM 2025 live - Deutschland - Slowenien

EURO 2024: Diese EM-Spiele laufen nur bei MagentaTV In einem sehr komplizierten Spiel beweist Deutschland viel Reife und schlägt ein gefährliches Ungarn, das um Welten stärker als beim blassen Auftaktspiel gegen die Schweiz war, mit 2:0. Vorne nutzten Musiala und Gündoğan die entscheidenden Chancen, während hinten Neuer heute einfach unüberwindbar war. Der Weltmeister zeichnete sich mit mehreren Glanzparaden aus und hat einen entscheidenden Anteil daran, dass die DFB-Elf mit zwei Siege, sechs Punkten und 7:1-Toren völlig souverän vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale bucht. Die Magyarok werden nach guter Leistung mit dem Spielverlauf dennoch hadern und stehen mit dem Null-Punkte-Start jetzt vor dem vorzeitigen Aus. Neben einem Sieg gegen Schottland braucht es auch noch eine günstige Konstellation, um vielleicht als Gruppendritter doch noch im Rennen zu bleiben.

Update, 19.9., 19:10 Uhr: GER vs. HUN - zur Halbzeit führt Deutschland In einem sehenswerten und temporeichen Spiel mit vielen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten führt Deutschland zur Pause mit 1:0 gegen Ungarn. Weil von den Magyarok in der letzten Viertelstunde fast gar nichts mehr zu sehen war, geht die Führung grundsätzlich zwar in Ordnung. Allerdings musste Neuer schon drei Mal mit Glanzparaden einschreiten, während mehrere knifflige Entscheidungen durchaus zugunsten der DFB-Elf ausgingen. So ging dem Führungstor durch Musiala ein Rempler von Gündoğan voraus, den manch anderer Schiedsrichter womöglich abgepfiffen hätte, während die Deutschen kurz vor dem Pausenpfiff noch Glück hatten, dass der ungarische Ausgleich wegen einer Abseitsposition nicht zählte. In Stein gemeißelt ist der zweite Sieg im zweiten Spiel somit noch lange nicht. U21-EM 2025 live: So seht ihr die Spiele im Free-TV und Stream

EM 2024: So seht ihr das DFB-Spiel heute live Deutschland ist überragend in die EM 2024 im eigenen Land gestartet. Der Gastgeber gewann zum Auftakt in die Endrunde in München nach einer Galavorstellung mit 5:1 gegen Schottland. Vor allem die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz zauberten gegen die Schotten, die über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren mussten und entsprechend am Ende komplett chancenlos waren. Nun wartet auf die DFB-Elf von Bundestrainer im zweiten Vorrundenspiel die Nationalmannschaft Ungarns, mit der Deutschland noch eine offene Rechnung hat. Im Jahr 2023 verlor Deutschland, damals noch von Hansi Flick gecoacht, im Rahmen der Nations League zuhause völlig überraschend mit 0:1 gegen die Ungarn. Nun gibt es am Mittwochabend die Chance, sich in Stuttgart dafür zu rehabilitieren. Während Deutschland standesgemäß in die Heim-EM gestartet ist, steht Ungarn schon etwas mehr unter Druck.

Denn zum Auftakt verlor die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi mit 1:3 gegen die Schweiz. Vor allem auch Ungarns Superstar Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool blieb in dieser Auftaktpartie recht wirkungslos.

Deutschland vs. Ungarn: Die Aufstellungen Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kroos, Andrich - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Ungarn: Gulacsi - Fiola, Orban, Dardai - Bolla, Nagy, Schäfer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga

Deutschland vs. Ungarn heute live: Datum, Uhrzeit und Ort Begegnung: Deutschland gegen Ungarn

Wettbewerb: 2. Spieltag der EM 2024 (Gruppe A)

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Austragungsort: Stuttgart Arena

EM 2024: Läuft Deutschland gegen Ungarn heute im Free-TV? Ja. Nahezu alle Begegnungen des Turniers laufen im frei empfangbaren Fernsehen, es gibt nur wenige Ausnahmen. Für die Übertragung des deutschen Duells mit Ungarn ist die ARD zuständig. Die Vorberichterstattung startet bereits eine Stunde vor Anpfiff um 17 Uhr. Deutschland vs. Ungarn im Liveticker

EM 2024 im Pay-TV: Wer überträgt? Wer alle 51 Spiele der EM live sehen will, kommt an Magenta TV nicht vorbei. Dort läuft auch Deutschland vs. Ungarn im Pay-TV. Das Angebot der Telekom ist allerdings kostenpflichtig. EM 2024: Deutschland - Ungarn heute hier im kostenlosen Livestream sehen

Wo läuft Deutschland vs. Ungarn im Livestream? Bei den Livestreams zur Partie könnt ihr zwischen dem kostenlosen Angebot der ARD-Mediathek und dem kostenpflichtigen Angebot von Magenta TV wählen. Zudem findet ihr die ARD-Übertragung auch kostenfrei auf Joyn.

EM 2024: Deutschland gegen Ungarn heute im Liveticker verfolgen Das könnt ihr wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple-und Android-Store). Dort findet ihr neben Livetickern zu allen EM-Spielen auch Statistiken rund um das Turnier. Deutschland vs. Ungarn im Liveticker

Wo gibt es Highlights zur EM 2024? Kurze Zusammenfassungen werden im Anschluss an die Spiele bei den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender, bei RTL+ und bei Magenta TV zu finden sein.

Bilanz in direkten Duellen von Deutschland und Ungarn Spiele insgesamt: 37

Siege Deutschland: 13

Unentschieden: 12

Siege Ungarn: 12

Letzte Partie: Deutschland vs. Ungarn 0:1 (Nations League A, Gruppe 3, 2023)