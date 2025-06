So verfolgt ihr bei der U21-EM 2025 das Spiel zwischen Deutschland und Slowenien live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

+++ Update 12. Juni, 22:55 Uhr - Dreifacher Woltemade führt U21 zum EM-Auftaktsieg +++

Auf "Woltemessi" ist Verlass: Dank Dreierpacker Nick Woltemade ist die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem souveränen 3:0 (2:0) gegen Außenseiter Slowenien in ihre Titelmission gestartet. Mit dem verdienten Sieg unterstrich das seit 16 Spielen ungeschlagene DFB-Team trotz Abwehrschwächen seine Ambitionen auf den EM-Pokal.

Der Stuttgarter Woltemade, der erst in der vergangenen Woche sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, erzielte im slowakischen Nitra alle Treffer (19./42./82. Foulelfmeter). Damit erlöste er auch Antonio di Salvo, der seinen ersten EM-Sieg als DFB-Trainer feierte. Vor zwei Jahren war Deutschland als Titelverteidiger mit nur einem Punkt schon in der Gruppenphase gescheitert.

Noten: Nicht nur Woltemade stark