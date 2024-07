Wenn, ja wenn er sie denn in Top-Form einbringen könnte.

Auch der Bayern-Star selbst hat noch keine genaue Ahnung, ob die Wahl des Bundestrainers wie schon gegen Dänemark auf ihn fällt. Das jedenfalls gab er am Dienstagmittag auf der DFB-Pressekonferenz zu Protokoll.

Ob Leroy Sane am Freitagabend im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) von Beginn an auf dem Feld stehen wird, bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff ein Geheimnis von Julian Nagelsmann.

Leroy Sane spielt bislang eine überschaubare Europameisterschaft. Überzeugen konnte der Bayern-Star nur in Ansätzen, kam aber in jeder Partie zum Einsatz. Kommt sein großer Moment - auf den auch der Bundestrainer hofft - noch?

Das Wichtigste in Kürze

Nagelsmann gibt Sane keine Einsatzgarantie

"Was ich mitbringe sind Läufe hinter die Kette, die Räume aufmachen", beschreibt Sane seine Vorzüge selbst. "Das bewegt die gegnerische Mannschaft. Sie kommen ins Nachdenken."

Gegen Dänemark hatte das hier und da funktioniert. Aber eben nur in Ansätzen. Trotzdem gab's nach dem Weiterkommen ein Lob von Nagelsmann für Sane.

Ob dies gleichbedeutend mit dem Zuschlag fürs Spanien-Spiel sei, wollte der Bundestrainer aber noch nicht verraten.

"Wir werden das Training beobachten und den Gegner analysieren. Und dann werden wir sehen, was in der Kombination am besten funktioniert und hoffentlich die richtige Elf auswählen."

Die Frage, die sich der 36-Jährige stellen muss, lautet: Sane oder Florian Wirtz?