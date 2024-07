EM 2024 - Noten zu Österreich vs. Türkei: Mert Günok schockt ÖFB-Elf!

Urheber des österreischen Leids war der türkische Verteidiger Merih Demiral, der nicht nur nach 57 Sekunden das schnellste Tor in der K.o.-Phase einer Europameisterschaft schoss, sondern auch in der zweiten Hälfte (59.) per Kopf nachlegte. Michael Gregoritsch (66.) verkürzte für Österreich.

Für Ex-Hoffenheimer beginnt das Spiel sehr unglücklich. Er steht bei Baumgartners Klärungsversuch in der Schussbahn und so kommt das Leder in weiterer Folge zum Torschützen Demiral. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Stefan Posch dann offensiv eine gute Phase, leitet die Arnautovic-Großchance stark ein und kommt kurz später selbst zum Abschluss. Mit seiner Vorlage zum 1:2 sorgt er auch noch für Hoffnung bei den Österreichern. ran-Note: 3

In der kurzen Druckphase nach dem frühen 0:1 hat der Verteidiger per Kopf eine der wenigen Chancen nach einem Eckball. Philipp Lienhart macht ein solides Spiel bis zum Tor zum 0:2, bei dem er in Kombination mit Danso in der Luft keine Chance gegen Demiral hat. In der 64. Minute wird der Freiburger ausgewechselt, für ihn kommt Wöber rein. ran-Note: 4

Der Außenverteidiger rückt nach der Pause gegen die Niederlande zurück in die Startelf. Philipp Mwene kann das Vertrauen von Coach Rangnick aber nicht bestätigen. Er ist in der ersten Halbzeit einer der schwächsten im ÖFB-Team, kann kaum für Druck nach vorne sorgen, obwohl seine Mannschaft spielerisch über weite Strecken überlegen ist. Zur Pause bleibt Mwene folgerichtig in der Kabine. ran-Note: 5

Für den Bremer ist es ein unbefriedigender Auftritt am Dienstagabend in Leipzig. Schmid hat nur in der fünften Minute eine gute Aktion, als ein Eckball des kleinen Flügelspielers beinahe zum Ausgleich führt. Danach taucht er komplett ab und wird zur Pause ausgewechselt. ran-Note: 5

Christoph Baumgartner (Österreich)

Der Leipzig-Profi ist in seinem Heimstadion über lange Zeit der auffälligste Offensivspieler Österreichs. Unmittelbar nach dem frühen Gegentor hat er zwei gute Möglichkeiten zum prompten Ausgleich, zumindest ist er auch mal im Eins gegen Eins erfolgreich und reißt so Lücken. Kurz vor der Pause hat er dann auch die große Chance auf dem Ausgleich, als ihm der Ball unverhofft am Fünfmeterraum vor die Füße fällt – er schiebt das Leder knapp vorbei. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit kommt er noch zu zwei weiteren Halbchancen per Kopf – in der Nachspielzeit scheitert er ebenfalls per Kopf am überragend reagierenden Günok. ran-Note: 3