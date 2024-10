Demnach bestrebt die Bewegung ein völkisches Reich namens "Turan" an, das sich vom Balkan bis nach China erstrecken soll.

Die "Grauen Wölfe" gelten als größte rechtsextremistische Bewegung in Deutschland, das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt bei der Gruppierung mehr als 12.000 Anhänger.

Wie die UEFA am Mittwoch-Vormittag bekanntgab, wird nun gegen Demiral ermittelt. Nach Artikel 31 (4) der UEFA-Richtlinien wird die Disziplinarkammer des Verbandes das Fehlverhalten des türkischen Defensiv-Spielers untersuchen.

Diese Geste ist als "Wolfsgruß" bekannt und ist ein Symbol der rechtsextremistischen Ülkücü-Bewegung in Deutschland, auch bekannt unter dem Namen "Graue Wölfe". Diese wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als ultranationalistisch, rassistisch und gewalttätig eingestuft.

Merih Demiral war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Türkei. Mit seinem Torjubel sorgte er jedoch für Ärger, er zeigte nämlich den in einigen Ländern verbotenen Wolfsgruß.

In Österreich sieht es hingegen anders aus - dort ist die Ausführung des Wolfsgrußes verboten. In Frankreich ist sogar die Organisation seit 2020 verboten.

Allerdings ist weder die Organisation noch der Gruß in Deutschland verboten. Eine Straftat des türkischen Abwehrspielers liegt demnach nicht vor.

Wolfsgruß in Deutschland verboten?

UEFA-Ermittlungen laufen - Botschafter einbestellt

Durch seine politisch motivierte Geste könnte dem Doppeltorschützen eine Sperre drohen, denn die UEFA ermittelt bereits. Der Verband verbietet politische Gesten auf dem Platz und sanktioniert immer wieder politische Symboliken, die vom Disziplinarausschuss als "für ein Sportereignis unangemessen" gewertet werden.

Bereits der Albaner Mirlind Daku wurde von der UEFA aus dem Verkehr gezogen. Er stimmte nach der Partie gegen Kroatien mit den Fans nationalistische Gesänge an. Gemäß Berichten soll er gegen Mazedonier und Serben gesungen haben. Daraufhin wurde er für zwei EM-Spiele gesperrt.

Das gleiche Schicksal könnte nun Demiral drohen.

In Folge der anhaltend lauten Kritik am Abwehrstar hat die Türkei sogar den deutschen Botschafter einbestellt. Auch Bundesinnenministerin Faeser hatte Demiral für seine Geste scharf kritisiert: "Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen."

Der türkische Fußballverband regierte bereits und schirmte die Mannschaft so weit möglich ab, ein für Medien teilöffentliches Training wurde kurzfristig abgesagt. Als die Teamkollegen Orkan Kökcü und Okay Yokuslu auf der Pressekonferenz zum Wolfsgruß-Skandal gefragt wurden, griff ein Sprecher des Verbands ein: "Gestern Abend hat sich unser Spieler dazu geäußert. Die UEFA befasst sich mit dem Thema. Wir werden dazu keine weiteren Aussagen machen."

Der Wolfsgruß sieht aus wie der "Schweigefuchs", den man womöglich noch aus der Schulzeit kennt. Allerdings steht dieser in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit dem rechtsextremen Symbol.