EM 2024: UEFA verbietet Österreich L’Amour Toujours - Fans sorgen für Eklat

Österreich braucht bei EM neue Torhymne

Österreich braucht bei der EM eine neue Torhymne. Wie das österreichische Magazin "Profil" berichtet, hat die UEFA dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) mitgeteilt, dass der für die EM eingereichte Torsong "L’Amour Toujours" von Gigi D'Agostino nicht gespielt werden dürfe.

Hintergrund: Zu Pfingsten wurde ein Video öffentlich, in dem Party-Gäste auf Sylt zu "L’Amour Toujours" ausländerfeindliche Gesänge anstimmten.

In der Folge wurden weitere ähnliche Fälle in Deutschland, aber auch in Österreich, bekannt. Der Song des italienischen DJs habe sich in den vergangenen Monaten laut "Profil" zum "Code für Rechtsextreme" entwickelt.

Der ÖFB will für die EM 2024 eine andere Torhymne einreichen.