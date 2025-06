EM 2024: Wird Mbappe durch seine Maske behindert? Frankreich-Star klagt

Wie schlimm die Verletzung tatsächlich ist, wie lange Mbappe ausfällt und was das für Frankreich bedeutet, erklärt ran .

Mbappe verletzte sich in der 86. Minute bei einer Kollision mit der Schulter des Österreichers Kevin Danso.

Kylian Mbappe hat sich im Spiel gegen Österreich die Nase gebrochen. Was das für den Superstar und das französische Team bedeutet, erklärt ran.

Insgesamt verlief die Gruppenphase für die Franzosen durchwachsen. Nach einem Sieg und zwei Unentschieden reichte es in Gruppe D nur für den zweiten Platz hinter Österreich. Vor dem Spiel gegen Belgien in Düsseldorf erwägt Trainer Didier Deschamps daher taktische Änderungen. "Ich habe bisher noch nicht die richtige Formel gefunden", räumte Deschamps ein.

Der 25-Jährige ist seit dem Auftaktspiel gegen Österreich, bei dem er sich den Nasenbeinbruch zuzog, auf die Maske angewiesen. Trotz dieser Einschränkung konnte er im letzten Gruppenspiel gegen Polen per Elfmeter ein Tor erzielen und so ein 1:1-Unentschieden sichern.

Kylian Mbappe steht im Achtelfinale gegen Belgien (ab 18:00 Uhr live) in der Startelf. Die Maske, die er tragen muss, hat ihn mittlerweile zermürbt. "Es ist absolut schrecklich", beklagte sich der Starstürmer der französischen Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale. "Die Sicht ist eingeschränkt, man schwitzt darunter stark und muss sich ständig den Schweiß abwischen", erzählte Mbappe auf der abschließenden Pressekonferenz von seinen Unannehmlichkeiten.

Mbappe hat sich einen Nasenbeinbruch im Spiel gegen Österreich zugezogen. Der Superstar musste blutüberströmt in der Nachspielzeit ausgewechselt werden.

Was für eine Verletzung hat sich Kylian Mbappe zugezogen?

Mit den Worten “Sans risques in n‘y pas e victoires“, (zu deutsch: Ohne Risiken gibt es keine Siege), kündigte er an, dass er bereit ist, für den französischen EM-Erfolg auch ins Risiko zu gehen. Damit sagt Mbappé zwar nicht, dass er im kommenden Gruppenspiel gegen die Niederlande wieder einsatzfähig ist, jedoch ist zumindest herauszulesen, dass der Stürmer-Star bei der EM noch einiges vor hat.

Kylian Mbappé hat sich via Instagram bei den besorgten Fans gemeldet und versucht, die Lage zu beruhigen.

Was sagt Kylian Mbappe zu seiner Verletzung?

Der französische Superstar konnte bereits wieder ins individuelle Training einsteigen. Mbappé absolvierte am Mittwoch eine Athletik-Einheit mit einem Pflaster auf der gebrochenen Nase. Zweikämpfe sind ohne Maske jedoch ein absolutes Tabu.

Wie Frankreichs Coach Didier Deschamps am Dienstagabend jedoch mitteilte, muss Mbappe nach dem Turnier operiert werden. "Auch wenn es nicht sofort sein muss, wird er einen chirurgischen Eingriff machen lassen müssen", sagte der Trainer in einem Video, das der französische Verband am Dienstagabend veröffentlichte. "Ihm ging es schon heute Morgen etwas besser, jetzt werden wir von Tag zu Tag weitersehen", sagte Deschamps.

Nein, vorerst nicht. Eine Untersuchung in der Uniklinik Düsseldorf umgehend nach dem Spiel ergab, dass erst einmal keine Operation bei Mbappe nötig ist.

Für Frankreich geht es im zweiten Gruppenspiel am kommenden Freitag ( ab 21 Uhr im Liveticker bei ran ) gegen die Niederlande.

Umgehend nach dem Spiel herrschte komplette Ungewissheit. "Was nun Kylians Teilnahme am restlichen Turnier anbelangt, ist es etwas verfrüht, einen Zeitplan abzugeben", sagte FFF-Präsident Philippe Diallo.

Teamkollege William Saliba verbreitete mit seinem Post nun aber Optimismus. "Ich habe Kylian heute Morgen gesehen. Er fühlte sich besser“, erklärte der Abwehrspieler am Mittwoch positiv gestimmt.

"RTL Frankreich" spricht sogar von einem Ausfall des Superstars bis zum Viertelfinale. "L‘Équipe" wollte sich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sprach nur von einem Ausfall gegen die Niederlande. Die Prognosen unterscheiden sich in den französischen Medien.

Mbappe mit Nasenbeinbruch: Was bedeutet ein Ausfall für Frankreich?

In erster Linie verlieren die Franzosen ihren Kapitän. In zweiter Linie verliert die "Equipe Tricolore" ihren besten Offensiv-Spieler und damit auch Qualität in der Offensive.

Auch wenn Mbappe durch Spieler wie Kingsley Coman, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani oder auch Routinier Olivier Giroud in hoher Qualität ersetzt werden könnte, ändert sich das Spiel der Franzosen.

Mbappe war gegen Österreich an nahezu jeder gefährlichen Aktion beteiligt. So auch am entscheidenden Eigentor Maximilian Wöber. Das zeigt einmal mehr: Dieser Star-Spieler ist nicht eins-zu-eins ersetzbar.

Das sieht auch der Coach so: "Ich möchte nicht im Konjunktiv sprechen", so Deschamps, "aber eine französische Nationalmannschaft mit Kylian Mbappé ist immer stärker." Sollte er jedoch ausfallen, "werden wir ohne ihn weiterkämpfen".

"Es ist sicher, dass sich ohne einen Spieler wie Kylian viele Dinge ändern würden", sagte Abwehrspieler Jules Kounde.