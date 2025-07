Frauen-EM 2025: Stephanie Frappart leitet Finale - auch ein Deutscher im Schiedsrichterteam

Im Finale der Frauen-EM 2025 trifft Spanien auf England. Nun gibt die UEFA auch die Schiedsrichterin für das Endspiel in Basel bekannt.

Die Französin Stephanie Frappart leitet das EM-Finale der Frauen am Sonntag (ab 18:00 Uhr live auf Joyn) in Basel zwischen England und Spanien. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bekannt.

Die 41-Jährige ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichterin und kam in der Schweiz bislang bei zwei Gruppenspielen sowie dem Viertelfinale zwischen Norwegen und Italien (1:2) zum Einsatz.