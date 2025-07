Frauen-EM 2025: "Unzufriedene" Berger - Elfer-Heldin ganz ohne Flaschen-Tipps

Tipps? Hat Elfmeter-Spezialistin Ann-Katrin Berger nicht nötig! "Tatsächlich habe ich kein einziges Mal draufgeschaut. Ich habe es vergessen", sagte die deutsche Viertelfinal-Heldin nach dem 6:5 i.E. gegen Frankreich über die Trinkflasche, auf der Hinweise zu den gegnerischen Schützinnen notiert waren. Die schon in den 120 Minuten zuvor überragende Berger parierte zwei Versuche und verwandelte ihren Schuss vom Punkt selbst.

"Ich mache das intuitiv und gucke mir die Spielerinnen an", sagte sie über ihre Elfmeter-Stärke, mit der sie der DFB-Auswahl 2024 gegen Spanien bereits Olympia-Bronze gesichert hatte. Dabei lief es am Samstagabend in Basel gar nicht ganz nach Wunsch, wie Berger verriet.

"Ich war ein bisschen unzufrieden mit mir, weil ich ab und zu ein bisschen zu früh gesprungen bin", sagte sie, "aber schlussendlich hat's ja geklappt." Auch, weil sie für ihre Kolleginnen, die wie sie zum Elfmeter antraten, immer ein paar aufmunternde Worte hatte. "Ihr könnt mich im Training schlagen", habe sie Janina Minge und Co. zugerufen, "also könnt ihr gegen die Torhüterin auch gewinnen."