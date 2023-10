Kane schießt England zur EM - Italien zittert

Anzeige

Angeführt von Doppel-Torschütze Harry Kane hat England süße Rache an Italien genommen und vorzeitig das Ticket für die Fußball-EM 2024 in Deutschland gelöst. Mit dem Bayern-Star als Kapitän gewannen die Three Lions die Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2021 in Wembley verdient mit 3:1 (1:1). Noch-Europameister Italien droht nach der verpassten WM 2022 somit der nächste K.o.

Kane (32.) glich zunächst per Foulelfmeter den frühen Rückstand durch Gianluca Scamacca (15.) aus. Nach der Pause brachte Marcus Rashford (57.) England in Führung, maßgeblich beteiligt war der erneut überragende Ex-Dortmunder Jude Bellingham. In der 77. Minute ließ Kane dann seinen 61. Länderspieltreffer zum Endstand folgen.

828 Tage nach dem verlorenen Elfmeterschießen im EM-Finale war es an gleicher Stelle Kane, der in einem packenden Spiel erneut voranging. Der 100-Millionen-Mann kommt nun schon auf 27 Tore in seinen letzten 30 Einsätzen für England.