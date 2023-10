Nagelsmann bleibt unbesiegt! Wildes Remis von Deutschland gegen Mexiko

Leroy Sane

Kommt gegen gut eingestellte Mexikaner längst nicht so leicht in gefährliche Räume, wie zuletzt. Dadurch lahmt das deutsche Offensivspiel besonders vor der Pause merklich. Was passiert, wenn er den Turbo anwirft, zeigt er vor dem 2:2. Nach einigen Wechseln in den letzten 20 Minuten zentral in der Offensive unterwegs, aber nicht mehr entscheidend. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler