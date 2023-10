Doch drei Plätze werden auch über die Nations League vergeben. In einem Qualifikationsturnier der vier Gruppensieger der jeweiligen Ligen (A, B und C), die sich nicht über das ursprüngliche Format qualifiziert haben, werden die übrigen drei Plätze ausgespielt.

Neben dem als Gastgeber qualifizierten DFB-Team kämpfen 54 Nationen um noch 23 verbleibende Tickets. 20 dieser Plätze werden in den European Qualifiers vergeben, dem europäischen Qualifikationsformat für die großen Turniere.

Die ersten Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurden bereits ausgestellt.

Für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland können sich die Nationen über die gängige EM-Qualifikation qualifizieren. Allerdings auch über die Nations League - Letzteres könnte für die UEFA noch zum Problem werden.

Allerdings haben die "Boys in Green" noch eine - wenn auch eher theoretische - Chance über die Nations League - diese würde sich beträchtlich erhöhen, wenn sich die Niederlande statt Griechenland qualifiziert. Irland selbst bestreitet sein abschließendes Qualifikationsspiel gegen "Oranje". Eine Niederlage dort wäre, abgesehen von der Weltrangliste, in jedem Fall vorteilhafter für Irland als ein Sieg.

Deutlich wird das am Beispiel von Irland. Die Iren haben in ihrer Qualifikationsgruppe B keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Frankreich ist bereits direkt qualifiziert, Griechenland und die Niederlande streiten sich um das zweite Ticket nach Deutschland.

Doch so ganz durchdacht scheint dieser Modus nicht zu sein, denn wegen der Hintertür Nations League droht eine waschechte Wettbewerbsverzerrung in den European Qualifiers.

Damit die Iren eine Chance auf das Qualifikationsturnier der Nations League haben, dürfen nicht mehr als sieben Nationen, die vor ihnen im Nations-League-Ranking stehen, sich nicht über die European Qualifiers ihr Startrecht für die EM gesichert haben. Die Niederlande wäre vor Irland, Griechenland wiederum nicht.

Zwar steckt viel Theorie in diesem Szenario, unmöglich ist es aber beim besten Willen nicht. Auch, wenn die Chancen durch die 1:2-Niederlage Finnlands gegen Kasachstan noch einmal gesunken sind, da Finnland vor Irland im Nations-League-Ranking steht und keine Chance mehr in Gruppe H der European Qualifiers hat.

Wenn das Team von Trainer Stephen Kenny am 18.11. also in Amsterdam gastiert, dürfte genau auf die Performance des Teams geschaut werden.