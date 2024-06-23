Nach Flop-Saison bei Bayern: Warum Upamecano mit Frankreich glänzt

Die französische Presse feiert Abwehrchef Dayot Upamecano als Defensiv-Monster. Nach einer verkorksten Saison beim FC Bayern folgte bei der EM eine Leistungsexplosion. Dafür gibt es Gründe. Von Carolin Blüchel "Alles richtig gemacht." (RMC Sport) "Der beste Verteidiger des Abends." (Footmercato) "Ein Monster". (Eurosport) Frankreichs Presse war sich nach dem 0:0 der Nationalmannschaft gegen die Niederlande einig. Dayot Upamecano ist "mehr als wertvoll". "Wenn er so viel Selbstvertrauen hat, gehört er auf seiner Position zu den Besten der Welt", jubelte die "L’Equipe". Gemeint war: Abwehrchef Dayot Upamecano. Wie schon beim 1:0 gegen Österreich im ersten Gruppenspiel sorgte der 25-Jährige bei Frankreich für Stabilität. Der Fels in der Brandung, den es braucht, um eine weiße Weste zu bewahren. Auch Nationaltrainer Didier Deschamps war voll des Lobes und attestierte seinem Innenverteidiger "viel Kraft und Ruhe." So mancher Bayern-Fan dürfte sich angesichts dieser Leistungsexplosion verwundert die Augen reiben. "Upas" Auftritte passen so gar nicht zur verkorksten Saison, die er zuletzt beim Rekordmeister erlebt hat. Nach mehreren Böcken hatte sich der Franzose unter Thomas Tuchel immer häufiger auf der Bank wiedergefunden. Bei beiden Halbfinal-Spielen der Champions League gegen Real Madrid schmorte er an der Seitenlinie.

FC Bayern: Upamecano lässt Zukunft offen Erst in dieser Woche verpflichteten die Bayern mit dem Stuttgarter Hiroki Ito einen neuen Innenverteidiger. Mit Leverkusens Jonathan Tah steht ein weiterer auf dem Wunschzettel. Man kann das als Misstrauensvotum gegen Upamecano verstehen, an dessen Qualität in München zuletzt kaum mehr einer geglaubt hat. Er selbst vermied vor einigen Tagen ein klares Bekenntnis zum FC Bayern. "Was bei Bayern passiert, werden wir nach der EM sehen", so Upamecano auf einer Pressekonferenz. Es sei zuletzt kompliziert gewesen, weil er immer seltener gespielt habe. Die harsche Kritik in Deutschland ist an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Nach zwei bärenstarken Auftritten bei der EM im Trikot der Nationalmannschaft muss man jedoch feststellen: Upamecano verfügt über alles, was einen Weltklasse-Abwehrspieler auszeichnet: eine starke Physis, robustes Zweikampfverhalten, ein gutes Stellungsspiel. Die Frage ist also: Warum kann er all das in der französischen Nationalmannschaft abrufen, während er im Verein häufig neben sich steht?

Upamecano zahl Vertrauen mit Leistung zurück Wer beim Vizeweltmeister gesetzt ist, ist definitiv gut genug für den FC Bayern. Daran besteht kein Zweifel. Für die Qualitätsunterschiede seiner Leistungen muss es demnach einen gravierenden Grund geben. Und es kann nur diesen geben: In der Nationalmannschaft genießt Upamecano vollstes Vertrauen des Trainers und der Mannschaft. Auch die Presse gibt im Rückendeckung, wie die Schlagzeilen der größten Medienhäuser zeigen. Selbst dann, wenn sich der 25-Jährige den ein oder anderen Patzer erlaubt. Auch bei der Nationalmannschaft ist der Abwehrchef nicht fehlerfrei. Doch hier werden ihm Wackler verziehen. So erwähnt die "L’Equipe" zwar, dass er beim Nachsetzen drei Bälle verlor, betont aber vor allem seine Zweikampfstärke und seine Führungsrolle. Der Rückhalt scheint Upamecano Flügel zu verleihen. Während ihn beim FC Bayern einzelne Aussetzer völlig verunsichern, kann er sie mit der Nationalmannschaft sofort abschütteln. Upamecano spürt das bedingungslose Vertrauen und zahlt es mit Leistung zurück. Das Ergebnis: mentale Stärke, Selbstvertrauen, Stabilität. Ein defensives "Monster" eben.

