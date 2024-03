Experten zum Großteil gegen Pavlovic-Nominierung

Zwölf Bundesligaspiele und zwei Auftritte in der Champions League, insgesamt 841 Minuten Spielzeit für die erste Mannschaft des Rekordmeisters, haben dem 19-Jährigen gereicht, um sich in den besten Kader Deutschlands zu spielen.

Das ging fix.

Einige sagen: zu fix! Darunter verdiente Ex-Nationalspieler wie Lothar Matthäus und Mario Basler, oder zuletzt der 2014er Weltmeister Sami Khedira.

Alle sehen in Pavlovic das - unbestritten - große Talent, bezweifeln aber seine Reife, schon bei diesem so wichtigen Heim-Turnier tatsächlich eine Hilfe sein zu können. Beim 0:3 im Bundesligaspiel in Leverkusen ging er in der Zentrale beispielsweise unter.

Das Argument ist daher valide, lässt aber ein paar wichtige Komponenten außer Betracht.