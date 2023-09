Nationalmannschaft: Kimmich-Überraschung? Bei DFB-Test als Rechtsverteidiger

Anzeige

Wen sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan und Frankreich für die EM einspielt, könnte Bundestrainer Hansi Flick für eine echte Überraschung sorgen.

In der deutschen Nationalmannschaft deutet sich eine dicke Überraschung an. Denn möglicherweise rückt Joshua Kimmich in der DFB-Elf auf die Position des Rechtsverteidigers.

Den Job hinten rechts in der Viererkette übernahm der 28-Jährige zumindest in einem geheimen Test gegen die U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wie die "Bild" berichtet. Den Kick in Wolfsburg über drei Mal zwölf Minuten gewann das Team von Bundestrainer Hansi Flick 4:0.

Am Samstag und am Dienstag bestreitet die Nationalmannschaft zwei Test-Länderspiele gegen Japan und Frankreich. Dabei geht es nicht nur um den Job von Flick, der nach schwachen Auftritten und Ergebnissen unter Druck steht.

Es geht auch darum, die Formation für die EM 2024 einzuspielen. Die Experimente sind vorbei, hatte Flick angekündigt. So gesehen ist Kimmich in der Viererkette allerdings auch kein Test, denn der Bayern-Star hatte zu Beginn seiner Karriere dort vorwiegend gespielt.

Eine Überraschung wäre es trotzdem, sollte Flick auf diese Variante setzen und Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld abziehen. Dort würden, nimmt man den Kurz-Test als Fingerzeig, Emre Can und Ilkay Gündogan die Schaltzentrale übernehmen.