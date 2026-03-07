- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FA Cup - Pleite gegen Manchester City: Nick Woltemade und Malick Thiaw scheitern mit Newcastle United

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 23:10 Uhr
  • SID

Für Nick Woltemade und Malick Thiaw ist der Traum vom Gewinn des FA Cups mit Newcastle United geplatzt.

Die Mannschaft mit den beiden Nationalspielern verlor am Samstagabend mit 1:3 (1:1) gegen Manchester City und scheiterte damit im Achtelfinale des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.

Woltemade, der zuletzt krank gefehlt hatte, und Thiaw standen jeweils in der Startformation von Teammanager Eddie Howe. Der frühere Stuttgarter verpasste zunächst die frühe Führung für das Heimteam, sein Kopfball wurde auf der Linie geklärt (12.).

Kurz darauf machte es Harvey Barnes dann besser (18.). City schlug aber noch vor der Pause durch Savinho (39.) zurück, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush sorgte dann in Halbzeit zwei mit einem Doppelpack (47., 65.) für die Entscheidung.

Für beide Mannschaften geht es nun mit dem Achtelfinale in der Champions League weiter. Während Newcastle am Dienstag auf Hansi Flicks FC Barcelona trifft, muss Pep Guardiolas City am Mittwoch (jeweils 21.00 Uhr/DAZN) zu Real Madrid.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere Inhalte
Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth Round Nick Woltemade of Newcastle United celebratea after winning the Emirates FA Cup Fourth Round match between Aston Villa and Newcastle Un...
News

FA Cup: Woltemade beendet Torflaute - Liverpool weiter

  • 14.02.2026
  • 23:10 Uhr
Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer
News

Wirtz trifft im FA Cup erneut für Liverpool

  • 12.01.2026
  • 22:52 Uhr
imago images 1071082615
News

Pokalaus! Glasner blamiert sich mit Crystal Palace

  • 10.01.2026
  • 15:53 Uhr
Verärgert: Pep Guardiola
News

Guardiola tobt: "Fragen Sie den Schiedsrichter!"

  • 18.05.2025
  • 06:52 Uhr
Emirates FA Cup Final Crystal Palace v Manchester City Eberechi Eze of Crystal Palace celebrates his goal to make it 1-0 during the Emirates FA Cup Final match Crystal Palace vs Manchester City at ...
News

ManCity düpiert! Palace und Glasner gewinnen FA Cup

  • 17.05.2025
  • 19:53 Uhr
Jubel nach dem Tor von Rico Lewis (rechts)
News

Trostpreis winkt: ManCity erneut im FA-Cup-Finale

  • 28.04.2025
  • 00:07 Uhr
2202697916
News

Ball ist Schuld? Guardiola mit wilder Erklärung

  • 03.03.2025
  • 15:09 Uhr
Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth Round
News

Leno wird zum Helden: Fulham wirft United aus dem FA Cup

  • 03.03.2025
  • 07:31 Uhr
Mateta
News

FA Cup: Ex-Mainzer Mateta nach Horror-Foul im Krankenhaus

  • 01.03.2025
  • 17:01 Uhr
Tel traf erstmals für Tottenham
News

FA Cup: Tottenham trotz Tel-Tor ausgeschieden

  • 09.02.2025
  • 21:15 Uhr