Für Nick Woltemade und Malick Thiaw ist der Traum vom Gewinn des FA Cups mit Newcastle United geplatzt.

Die Mannschaft mit den beiden Nationalspielern verlor am Samstagabend mit 1:3 (1:1) gegen Manchester City und scheiterte damit im Achtelfinale des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.

Woltemade, der zuletzt krank gefehlt hatte, und Thiaw standen jeweils in der Startformation von Teammanager Eddie Howe. Der frühere Stuttgarter verpasste zunächst die frühe Führung für das Heimteam, sein Kopfball wurde auf der Linie geklärt (12.).

Kurz darauf machte es Harvey Barnes dann besser (18.). City schlug aber noch vor der Pause durch Savinho (39.) zurück, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush sorgte dann in Halbzeit zwei mit einem Doppelpack (47., 65.) für die Entscheidung.

Für beide Mannschaften geht es nun mit dem Achtelfinale in der Champions League weiter. Während Newcastle am Dienstag auf Hansi Flicks FC Barcelona trifft, muss Pep Guardiolas City am Mittwoch (jeweils 21.00 Uhr/DAZN) zu Real Madrid.