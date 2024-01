FA Cup: Ausschreitungen bei der Partie West Bromwich Albion gegen Wolverhampton

Mithilfe der Bereitschaftspolizei, die mit ungefähr 250 Beamten in der Nähe des Stadions stationiert war, konnte die Situationen schlussendlich so beruhigt werden, dass die Partie fortgesetzt wurde.

Um ihre im Stadion befindlichen Angehörigen in Sicherheit zu bringen, holten einige Spieler der Gastgeber ihre Familien von der Tribüne in die Katakomben vom Stadion.

Zwar gab es zwischen den Fangruppierungen in diesem Derby von Beginn an gegenseitige Provokationen, jedoch sei noch nicht bekannt, was zur Eskalation der Gewalt geführt hatte.

Im Rahmen des polizeilichen Eingreifens kam es auch zu mehreren Festnahmen, wie es in übereinstimmenden Berichten heißt.