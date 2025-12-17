"Als ich gemerkt habe, dass es nicht klappt..."
FC Bayern München: Nick Woltemade spricht über geplatzten Transfer zum FCB
- Veröffentlicht: 17.12.2025
- 11:40 Uhr
- Kai Esser
Nick Woltemade stand im Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Der platzte jedoch - jetzt spricht der Angreifer über das Interesse aus München.
Nick Woltemade hat sich erstmals ausführlich zu seinem gescheiterten Wechsel zum FC Bayern München geäußert.
Der 23 Jahre alte Stürmer, der im Sommer 2024 von Werder Bremen ablösefrei zum VfB Stuttgart wechselte, stand in der vergangenen Transferperiode kurz vor einem Transfer zum Rekordmeister, doch die Verhandlungen scheiterten an der Ablösesumme.
Stattdessen landete Woltemade bei Newcastle United, die rund 85 Millionen Euro an Stuttgart überwiesen. Im Interview mit der "Sport Bild" blickt der Nationalspieler zurück: "Als ich gemerkt habe, dass das wahrscheinlich nicht klappt, habe ich mir gesagt: Okay, dann soll es so sein. Im Leben hat alles seinen Sinn."
Woltemade über Newcastle-Wechsel: "Super happy"
Woltemade hatte sich früh auf einen Transfer nach München festgelegt, doch Bayern und Stuttgart kamen nicht überein. "Das perfekte Beispiel dafür ist der geplatzte Bayern-Transfer: Ich bin jetzt super happy, dass ich in Newcastle bin. Das wäre sonst ja gar nicht passiert. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist. Ich bin der Meinung, dass alles aus einem gewissen Grund geschieht", erklärte er.
Das Wichtigste in Kürze
Über den Wechsel zu den Magpies sagte er: "Als mich mein Berater über das Interesse aus Newcastle informiert hat, war ich zu Hause in meiner Wohnung in Stuttgart. Ich hatte sofort Bock, wollte mir das gerne anhören." Dann hatte ich sehr gute Gespräche mit Eddie Howe, der einfach ein toller Mensch ist, und danach direkt das Gefühl: Ich mach's! Am Ende ging alles recht schnell."
Bei Newcastle hat Woltemade einen soliden Start hingelegt und in 21 Pflichtspielen sieben Tore erzielt. Seit seinem Transfer trifft er auch bei der Nationalmannschaft regelmäßig.