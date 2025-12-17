FC Bayern München: Nick Woltemade spricht über geplatzten Transfer zum FCB

Nick Woltemade stand im Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Der platzte jedoch - jetzt spricht der Angreifer über das Interesse aus München.

Nick Woltemade hat sich erstmals ausführlich zu seinem gescheiterten Wechsel zum FC Bayern München geäußert.

Der 23 Jahre alte Stürmer, der im Sommer 2024 von Werder Bremen ablösefrei zum VfB Stuttgart wechselte, stand in der vergangenen Transferperiode kurz vor einem Transfer zum Rekordmeister, doch die Verhandlungen scheiterten an der Ablösesumme.

Stattdessen landete Woltemade bei Newcastle United, die rund 85 Millionen Euro an Stuttgart überwiesen. Im Interview mit der "Sport Bild" blickt der Nationalspieler zurück: "Als ich gemerkt habe, dass das wahrscheinlich nicht klappt, habe ich mir gesagt: Okay, dann soll es so sein. Im Leben hat alles seinen Sinn."