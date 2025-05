CR7 ist seit 2023 in Saudi-Arabien bei Al-Nassr unter Vertrag. Er kündigte auf der Plattform "X" nun aber wohl seinen Abschied an. Konkret schrieb er: "Das Kapitel ist zu Ende. Die Geschichte? Wird weiter geschrieben".

Cristiano Ronaldo kündigt seinen Abschied von Al-Nassr an und könnte jetzt bei der Klub-WM auf seinen Dauerrivalen Lionel Messi treffen. Gianni Infantino heizt die Gerüchte an.

Das Wichtigste in Kürze

Es hatte zuletzt immer wieder Gerüchte gegeben, dass er den Klub verlassen könnte, denn sein Vertrag läuft aus. In diesem Zusammenhang hieß es auch, dass Ronaldo Interesse an einer Teilnahme an der Klub-WM habe. Al-Nassr ist für den Wettbewerb nicht qualifiziert.

Messi hingegen spielt inzwischen bei Inter Miami in den USA und ist mit dem Klub beim großen Turnier im Sommer dabei.