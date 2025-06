FC Bayern: Jonathan Tah bei Klub-WM dabei - Leverkusen erhält Ablöse

Jonathan Tah trägt schon bei der Klub-WM das Trikot des FC Bayern. Eine wohl nicht ganz billige Angelegenheit für den Rekordmeister.

Nach monatelangem Poker ist der Wechsel von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern offiziell verkündet. Der Abwehrspieler unterzeichnete in München einen Vertrag bis 2029.

Inzwischen ist auch klar, dass Tah dem FCB bereits bei der Mitte Juni beginnenden Klub-WM zur Verfügung steht, obwohl sein Kontrakt bei der Werkself erst am 30. Juni ausläuft.

Laut "Sky" und "Sport Bild" zahlt der FCB rund 800.000 Euro an die Leverkusener, um Tah bei dem Turnier in den USA dabei zu haben. Je nach Abschneiden könnten zusätzliche Bonuszahlungen die Gesamtsumme auf über eine Million erhöhen. Bayern übernimmt in dieser Zeit demnach auch die vollen Gehaltskosten des Verteidigers.

Allerdings: Die Teilnahme von Tah könnte für die Münchner auch deutlich teurer werden. So berichtet der "kicker", die Ablösesumme dürfte bei einer festgeschriebenen Fixsumme zwischen zwei und vier Millionen Euro liegen - inklusive Boni.