"Er hatte die Wahl. Wir haben verhandelt. Dann gab's den Beraterwechsel. Wir haben dann eben unsere Zahlen nicht mehr groß angepasst. Wir haben versucht, in Gesprächen Brücken zu bauen - ohne, dass er oder Bayern München das Gesicht verlieren. Er hat das total verstanden, was wir gemacht haben", wird er von diversen Medien zitiert.

Gute Nachrichten bei Upamecano

Neben der Personalie Sane äußerte sich Eberl übrigens auch zu diversen anderen Spielern. Nach der Transferpleite rund um Florian Wirtz kündigte der 51-Jährige einen "herausragenden Spieler" an, wollte aber die Gerüchte rund um Spanien-Europameister Nico Williams nicht kommentieren. "Es gibt so viele Namen", erklärte der Ex-Profi.

Deutlich auskunftsfreudiger zeigte er sich derweil bei Min-jae Kim. So quäle sich dieser "ein bisschen mit seiner Achillessehne. Aber wir waren nie an dem Punkt, an dem er seine Gesundheit riskiert hätte. Wir haben alles schon sehr gut im Griff gehabt. Jetzt sagt er, er möchte wirklich gesund werden. Er wird in den nächsten Tagen ins Training einsteigen. Wir sind dann sehr gut aufgestellt in der Abwehr. Da muss sich Min-jae durchbeißen."

Mit dem Training angefangen hat indes Dayot Upamecano. "Da ist das Schöne und Wichtige. Er ist wieder komplett dabei. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen. Wir hatten vor dem Ende der Saison ein Gespräch. Unser Ziel ist klar, mit ihm zu verlängern", so Eberl.

Die Bayern treten erstmals am Sonntag im Rahmen der Klub-WM an. Ab 18 Uhr heißt der Gegner im TQL Stadium in Cincinnati Auckland City FC (live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker).