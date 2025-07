Die Verletzung von Marc-Andre ter Stegen schlägt beim FC Barcelona weiter hohe Wellen. Jetzt geben die Katalanen ein Statement zum deutschen Keeper ab.

Marc-André ter Stegen ist erfolgreich am Rücken operiert worden. Das teilte ter Stegens Klub FC Barcelona mit. Der Eingriff fand erneut bei Dr. Amélie Léglise in der Sportklinik Bordeaux Merignac in Frankreich statt. Dort war bei ter Stegen bereits Ende 2023 ein Eingriff am Rücken vorgenommen worden.

Über die erwartete Ausfallzeit teilte Barca nichts mit. Ter Stegen hatte diese mit "etwa drei Monaten" beziffert, als er die OP in der vergangenen Woche angekündigt hatte.