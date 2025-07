Zahlreiche Talente hat der FC Bayern mit zur Klub-WM genommen, zum Einsatz kommen sie bisher kaum. Im Herzen Floridas scheint die Ingolstädter Straße 272 ganz nah. Zumindest ist der fast 8000 km entfernte Campus des FC Bayern auch in dessen Teamquartier in Orlando allgegenwärtig. Weil zahlreiche Spieler aus der Talentschmiede den Münchner Kader auf der Titelmission in den USA verstärken, zum einen. Zum anderen aber, weil sich ein schon seit geraumer Zeit schwelender Konflikt rund um die Nachwuchsarbeit der Bayern ebendort fortsetzt. Die Klub-WM 2025 in SAT.1, auf ran.de und live im kostenlosen Stream auf Joyn Nicht zuletzt für viele Fans der aktiven Szene war die ohnehin unbeliebte Klub-WM wenigstens mit der Hoffnung verbunden, dass Talente sich auf internationaler Bühne würden präsentieren können. Doch daraus wurde - mit kleinen Ausnahmen beim 10:0-Auftaktsieg gegen die Amateurmannschaft von Auckland City - bislang nichts. Spätestens mit dem anstehenden Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain am Samstag (ab 18:00 Uhr live auf Joyn, SAT.1 und ran.de) ist die Hoffnung dahin.

FIFA Klub-WM: Kompany setzt auf Alter und Erfahrung "Jetzt geht es halt ans Eingemachte", sagte Sportvorstand Max Eberl, angesprochen auf die Einsatzchancen von Adam Aznou. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger steht beispielhaft für den angesprochenen Konflikt. Aznou gilt als hoch veranlagt, ist sogar bereits Nationalspieler beim WM-Vierten Marokko. Doch bei der Klub-WM spielte er bislang nur acht Minuten - gegen Auckland. "Wenn wir ihn brauchen, werden wir ihn einsetzen", sagte Eberl: "Momentan haben wir noch Gestandene, die das machen können." Trainer Vincent Kompany setzt in seiner bisherigen Zeit bei den Bayern wie auch viele seiner Vorgänger nachweislich lieber auf arrivierte Kräfte. In den USA kam einzig der 17 Jahre alte Lennart Karl, der weithin als größtes Talent des Campus' betrachtet wird, zu einem längeren Einsatz: Gegen Auckland wurde er zur Halbzeit beim Stand von 6:0 eingewechselt. Das Durchschnittsalter der Münchner Startelf aber betrug in vier Spielen der Klub-WM im Schnitt 29,3 Jahre. Klar: Der Erfolgsdruck bei den Bayern ist enorm, zumal es in den USA um Hunderte Millionen Preisgeld geht - da scheut man auch mal ein vermeintliches Risiko. Dem klar geäußerten Wunsch der Vereinsführung, den eigenen Nachwuchs gerade mit Blick auf die belastende Gehaltsstruktur verstärkt zu fördern, entspricht die aktuelle Einbindung der Talente jedoch eher nicht. "Idealerweise", sagte Karl-Heinz Rummenigge erst kürzlich der Welt am Sonntag, "bringen wir jedes Jahr einen Spieler raus, der es in die erste Mannschaft schafft."

